OGC Nice Mercato : Ghisolfi justifie son départ inattendu de Lens

Publié par ALEXIS le 10 décembre 2022 à 16:28

Parti du RC Lens pour rejoindre l’ OGC Nice en pleine saison, Florent Ghisolfi justifie la difficile décision surprise, dans L’Equipe.

Deux mois après son départ inattendu du RC Lens pour l’ OGC Nice, Florent Ghisofi est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le projet du Gym, alors qu’il était sous contrat en Artois. « Quand j'ai reçu l'intérêt de l' OGC Nice, impulsé par Dave Brailsford (responsable des pôles sport d'Ineos), Fabrice Bocquet (directeur général de l'OGCN) et le président (Jean-Pierre) Rivère, je me suis posé les premières questions. J'agis de manière instinctive et mon premier ressenti a été positif. Ensuite, il a fallu réécouter le projet. J'arrivais au bout d'un cycle de trois ans à Lens. On a fait des grandes choses, on a été au-delà de nos espérances et j'ai décidé de partir à Nice », a expliqué le nouveau directeur sportif du Gym.

OGC Nice Mercato : Ghisolfi a fait un choix professionnel et de vie

Dénicheur de talents et de joueurs prometteurs, Florent Ghisolfi avait fait un travail remarquable au RCL. Le retour des Sang et Or en Ligue 1 en 2020 et les bons résultats actuel du club sont à mettre à son actif, en partie. Il savait donc que les dirigeants lensois comptaient sur lui dans le projet de développement du club. Mais il avoue que la décision n’a pas été facile à prendre, au vu des attentes du RC Lens.

« C'est une décision difficile, je savais ce que je perdais à Lens, où j'ai participé à la construction du projet. J'ai estimé que c'était le bon moment pour prendre un virage vers un projet différent, mais tout aussi ambitieux. C'est un choix professionnel et un choix de vie dans lequel je suis aligné. Il a été fait dans le bon timing. Pour un directeur sportif, changer de club après le mercato, c'est le moins pire des moments. J'ai fait du mieux possible à Lens, en mouillant le maillot jusqu'au bout », a déclaré le nouveau responsable des Aiglons.

Pour finir, Ghisolfi a estimé qu’il n’est pas irremplaçable à Lens. Selon lui le projet du Racing Club va se poursuivre avec d’autres personnes qualifiées et investies. « Rien n'ébranlera le projet lensois qui est pérenne. C'est une fierté », a conclu l'ancien joueur de Reims.