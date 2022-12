OL Mercato : Un prétendant se retire du dossier Houssem Aouar

Publié par ALEXIS le 10 décembre 2022 à 16:58

Toujours pas prolongé à l’ OL, Houssem Aouar se dirige tout droit vers un départ libre. Cependant, un de ses prétendants ne semble plus intéressé.

En fin de contrat à l’ OL le 30 juin 2023, Houssem Aouar (24 ans) est sur le marché des transferts. N’ayant toujours pas trouvé d’accord avec le joueur formé à l’Olympique Lyonnais, en vue de la prolongation de son bail, le club rhodanien doit tout faire pour le transférer cet hiver. Sinon, le meneur de jeu va partir librement de Lyon à l’issue de la saison. Il pourrait même déjà donné son accord de principe au club de son choix, dès l'ouverture officielle du mercato hivernal en janvier 2023, en attendant la fin de son contrat.

Justement, plusieurs clubs sont aux trousses de Houssem Aouar. L’été dernier, Benfica Lisbonne au Portugal, Nottingham Forest en Premier League anglaise ou encore le Betis Séville en Espagne ont tenté de le recruter. L’international français (1 sélection) était même d’accord pour rejoindre l’un des ces trois clubs, mais l’ OL n’avait pas reçu d’offre qui lui convenait.

OL Mercato : L'AC Milan ne serait plus intéressé par les services d'Aouar

Ces clubs pourraient revenir à la charge pendant le mercato estival, en plus de nouveaux courtisans, surtout qu’ils n’auront pas à payer d’indemnité de transfert pour enrôler Houssem Aouar. Arsenal FC, Newcastle United et la Juventus Turin gardent toujours un œil sur lui. Toutefois, l’AC Milan ne serait plus sur les rangs pour le N°8 des Gones. D’après les indiscrétions de Calciomercato, le club lombard n’est plus intéressé par les services du milieu de terrain formé à l’ OL. Les Rossoneri auraient repoussé les propositions du clan Aouar, qui tentait de placer leur protégé à l’AC Milan, à en croire le média spécialisé transalpin.