PSG : Paris prévoit une révolution exceptionnelle

Publié par Thomas le 12 décembre 2022 à 09:31

Désireux d'étendre son hégémonie sur la planète football, le PSG étudierait sérieusement la possibilité d'agrandir le Parc des Princes.

L’idée trottait depuis quelques années dans l’esprit de Nasser Al-Khelaïfi, frustré qu’un si grand club n’ait pas un stade à la hauteur de ses ambitions. Si le PSG reste très attaché à son enceinte mythique, et n’envisage pas, pour l’instant, de la délocaliser, une solution est cherchée à court termes pour pouvoir accueillir plus de supporters lors des matches. Avec seulement 47 000 places, le Parc des Princes fait pâle figure aux côtés de l’Orange Vélodrome (OM) ou du Groupama Stadium (OL) et semble même ridicule comparé aux colosses européens comme le Camp Nou (100 000 places) ou le Signal Iduna Park de Dortmund (81 000 places). Ainsi, le club de la capitale a entamé ces derniers jours son projet de rénovation du stade porte d’Auteuil avec pour objectif final, agrandir la capacité à 60 000 spectateurs.

PSG : Al-Khelaïfi a déjà convoqué des architectes pour le nouveau Parc des Princes

Si le Paris Saint-Germain reste en conflit avec la ville pour acquérir le Parc des Princes, le club reste confiant quant à une issue favorable du dossier. De fait, les Rouge et Bleu auraient déjà envisagé le chantier nécessaire et le plan du futur stade qu’ils aimeraient construire. Comme le révèle L’Equipe, le PSG aimerait agrandir de 13 000 places son enceinte avec une plus grande portion de places VIP (environ 5000 aujourd’hui). En plus des sièges, Paris aimerait moderniser l’intérieur du Parc avec par exemple des loges avec une vue sur le terrain, tout autour du stade. Des auditoriums, un restaurant mais également d’autres salons de réception devraient être créés dans le nouveau projet porté par la direction.

Néanmoins, toute cette rénovation a un coût et ne peut pour l’heure se réaliser. La source dévoile que Paris est justement bloqué financièrement à cause de ses " faibles " recettes de tickets lors des matches. Si le PSG performe en termes de merchandising (vente de maillots par exemple), le club reste limité en ce qui concerne ses ventes de places. " On est toujours coincés entre la demande colossale qui existe derrière le club et un volume réduit de billets à disposition (le club compte 36 000 abonnés). Et plus le match est gros, plus ça s’exprime fortement ", évoque le directeur de la billetterie parisienne, Nicolas Arndt, au quotidien sportif.