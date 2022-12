OM Mercato : Les dessous de la rencontre entre Gerson et Longoria

Publié par Timothée Jean le 13 décembre 2022 à 00:01

Gerson et la direction de l’ OM se sont rencontrés ce week-end. Et si Marseille reste intransigeant, tout n’est pas perdu pour son transfert à Flamengo.

C’est un dossier qui anime l’actualité de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Ayant obtenu le feu vert de sa direction, Gerson avait séché le déplacement à Monaco (3-2) afin de rentrer au Brésil le plus rapidement possible. Tout semblait donc réuni pour son transfert qu’il s’engage en faveur de Flamengo, son ancien club. L’affaire semblait même déjà conclue entre les différentes parties pour un transfert compris entre 15 et 20 millions d'euros. Sauf que jusqu’ici, aucun accord n’a connu entre les deux écuries.

Par conséquent, Gerson a été contraint de rentrer à Marseille, totalement dépité. Le milieu offensif de l’ OM, qui souhaitait impérativement rejoindre le club carioca, doit à présent revenir à de meilleurs sentiments envers son club et envisager de terminer la saison sous les ordres d’Igor Tudor. Ce retour n’est pas une terrible nouvelle, puisque l’international brésilien pourrait bénéficier de plus de temps en seconde partie de saison en vue de compenser la longue absence d’Amine Harit, blessé. Cependant, l’ancien meneur de jeu de l’AS Rome ne l’entend pas forcément de cette oreille.

OM Mercato : Gerson pousse toujours pour son départ de Marseille

Son souhait de quitter le navire marseillais dès cet hiver est toujours intact. Comme en témoigne son refus de rentrer à temps pour la reprise de l’entraînement. Le joueur de 25 ans est visiblement déterminé à retourner son ancien club. C’est dans cette perspective que son agent et père, Marcao, a rencontré ce week-end les dirigeants de l' OM. Selon les informations du journal Le Phocéen, le représentant du joueur aurait une nouvelle fois demandé aux Marseillais de revoir leurs exigences financières afin de faciliter son transfert.

Pour l’heure, les dirigeants phocéens campent toujours sur leur position, réclamant un chèque d’environ 20 millions d'euros pour acter son départ. Tandis que de son côté, Flamengo ne proposerait qu’une offre comprise entre 12 et 13 millions d'euros pour récupérer leur ancien joueur. Les Brésiliens ne comptent pas surenchérir et compteraient sur la volonté pour décanter la situation. Reste à savoir si la détermination de Gerson à quitter l’OM - lui qui aurait refusé de participer au stage de préparation à Marbella - finira par convaincre les dirigeants marseillais de le céder à un prix réduit cet hiver.

La direction marseillaise doit-elle conserver le milieu offensif contre son gré au risque de voir sa cote chuter au fil des semaines ou doit-elle le brader dès cet hiver ? Le président marseillais Pablo Longoria devra trancher ce dossier dans les jours à venir. En attendant, Flamengo ne désespère pas et patiente toujours pour l'aboutissement de son transfert. Le FC Séville de Jorge Sampaoli serait aussi sur ses traces.