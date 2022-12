OM : France-Maroc, Amine Harit soutient ses coéquipiers

Publié par Timothée Jean le 12 décembre 2022 à 16:01

48 heures avant le choc entre l’Equipe de France et le Maroc, le milieu offensif de l' OM, Amine Harit, s’est rendu à l’hôtel des Lions de l’Atlas pour soutenir ses coéquipiers.

L’équipe nationale du Maroc écrit l’une des plus belles pages de son histoire sur la scène internationale. Après avoir éliminé l’Espagne aux tirs au but en huitièmes de finale, les Lions de l’Atlas ont sorti le Portugal, samedi dernier, en quart de finale de la Coupe du monde et croiseront le chemin de l’Equipe de France. Cette rencontre comptant pour les demi-finales du Mondial 2022 est déjà un grand évènement, puisque c’est la première fois qu’une équipe africaine atteint ce stade de la compétition.

OM : Amine Harit rejoint ses coéquipiers au Qatar avant le choc France-Maroc

Déterminés, les Lions de l’Atlas tenteront de battre les détenteurs du titre. Un défi qui s’annonce très compliqué, mais pas impossible. Et quelques jours avant ce choc, l’équipe nationale du Maroc a reçu une visite pour le moins inattendue. Blessé au genou, Amine Harit a été contraint de tirer un trait sur ses rêves de disputer ce Mondial et de suivre la compétition à distance. Mais plutôt que d'être devant sa télévision, le milieu de terrain de l' OM a préféré faire le voyage au Qatar pour encourager ses compatriotes.

Sur des images publiées sur la toile, on aperçoit Amine Harit en compagnie des membres de l’équipe nationale du Maroc. Preuve que même blessé, l’international marocain de l'Olympique de Marseille reste très attaché à sa sélection nationale qui réalise un parcours honorable dans cette compétition. Cette visite est une manière pour lui de soutenir ses coéquipiers et de les encourager avant le choc contre les Bleus. Il espère voir son équipe aller le plus loin possible dans cette compétition. L’ancien joueur du FC Nantes devrait également être présent au stade Al-Bayt pour le choc France-Maroc.

Où regarder France-Maroc ?

Champion du monde en titre, l’Equipe de France défie le Maroc ce mercredi 14 décembre à partir de 20h. Cette rencontre décisive sera diffusée en clair sur TF1 et sur beIN Sports, qui dispose de l'intégralité des matches de cette Coupe du monde au Qatar. Dans l’autre rencontre, l’Argentine sera opposée à la Croatie pour une place en finale de la Coupe du monde. Cette rencontre se déroulera mardi soir à partir de 20h.