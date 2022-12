PSG Mercato : Campos arrête une décision incroyable en défense !

Publié par JEAN-LUC D le 13 décembre 2022 à 07:01

Le PSG cherche un nouveau défenseur central pour permettre à Galtier de dérouler son système à trois derrière. Mais le PSG ne compte pas se faire pigeonner.

Déjà très en vue sous les couleurs du RB Leipzig cette saison, Josko Gvardiol est en train de confirmer à la Coupe du Monde qu’il est un futur crack au poste de défenseur central. Annoncé avec insistance dans le viseur de Chelsea, qui aurait formulé une offre de 90 millions d’euros pour le recruter cet été, l’international croate de 20 ans aurait également fait l’objet d’une proposition de Manchester United à hauteur de 95 millions d’euros.

Mais selon les informations divulguées par Foot Mercato, c’est Manchester City qui tiendrait la corde dans ce dossier avec une offre de 100 millions d’euros plus des bonus, en plus d'un pourcentage à la revente. Les trois clubs anglais ne sont cependant pas seuls sur les rangs puisque le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, le Real Madrid, Liverpool et le FC Barcelone surveilleraient aussi ce dossier. Cependant, l’intérêt du PSG ne serait pas si établi pour le jeune compatriote de Luka Modric.

PSG Mercato : Campos ne veut pas participer à la surenchère pour Gvardiol

Désireux de mettre la main sur une nouvelle pointure au poste de défenseur central, le Paris Saint-Germain ne compte pas pour autant se ruiner. En effet, Foot Mercato explique que si presque tous les autres clubs fortunés d’Europe se sont tous manifestés auprès du RB Leipzig pour Josko Gvardiol, le Paris Saint-Germain aurait passé son tour.

D'après le portail sportif, le Champion de France en titre n'aurait manifesté aucun intérêt concret pour le coéquipier de Christopher Nkunku, même si Luis Campos serait en quête d’un défenseur central depuis l'été dernier. Le tarif fixé par le club anglais pour Gvardiol aurait refroidi les ardeurs des Rouge et Bleu, qui ne souhaiteraient pas se mêler à la surenchère qui a cours sur cette piste.