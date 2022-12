ASSE Mercato : Batlles a trouvé la solution pour un énorme coup

Publié par JEAN-LUC D le 11 décembre 2022 à 19:20

En difficulté en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne cherche des solutions pour remonter la pente. Laurent Batlles pourrait avoir trouvé l’arme pour sauver l’ ASSE.

Sans club depuis la fin de son contrat avec le SSC Naples le 30 juin passé, Faouzi Ghoulam a fait son retour à l’AS Saint-Étienne. Pur produit du centre de formation des Verts, le latéral gauche algérien a fait des essais pour intégrer l’effectif de Laurent Battles. De retour dans le premier club de sa carrière, le défenseur de 31 ans est un renfort de poids dans un groupe qui manque de leadership depuis la relégation en Ligue 2. Entré en jeu à vingt minute de la fin contre Grenoble en amical, Ghoulam s’est même déjà montré décisif, avec notamment un but sur pénalty. Une première convaincante qui va pousser l’ ASSE à lui proposer un contrat.

Mercato ASSE : Laurent Batlles prêt à conserver Faouzi Ghoulam ?

Lors de la victoire de l’AS Saint-Étienne face à Grenoble, en amical, vendredi après-midi, Faouzi Ghoulam a marqué de précieux points aux yeux de Laurent Batlles. Après cette rencontre, l’entraîneur du club stéphanois s’est exprimé sur la prestation de l'international algérien et son possible renfort définitif en tant que joker.

« Je lui ai demandé hier (Ndlr, jeudi) s’il voulait jouer avec nous. Il m’a dit 'oui oui j’ai envie de jouer, au moins 20 minutes'. Et puis voilà… Il s’est investi, je l’entendais parler, ça c’est important. Il a tiré et marqué un penalty, c’est également important », a déclaré le technicien des Verts dans la salle de presse du Centre sportif Robert-Herbin avant d’évoquer une éventuelle signature du natif de Saint-Priest-en-Jarez.

« Une signature dans les jours à venir ? On verra comment lui voit la chose et comment nous on verra la chose. Mais, pour l’instant, c’est positif. Pour l’instant, on n'en a pas parlé, ni de son côté, ni du nôtre. On verra ce qui se passera. On travaille sur énormément de dossiers. Je ne peux pas vous en dire plus », a expliqué Laurent Batlles.