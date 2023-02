ASSE Mercato : Grosse révélation sur le départ d’ Abi de Sainté

Publié par ALEXIS le 07 février 2023 à 21:16

L’ ASSE a laissé partir Charles Abi en Suisse, librement, mais aurait glissé une clause dans le contrat de l’attaquant formé à Saint-Etienne.

Formé l’ ASSE, Charles Abi était promis à un bel avenir au sein du club stéphanois. Cependant, le jeune attaquant n’a plus progressé après avoir gagné la coupe Gambardella avec les U19 stéphanois en avril 2019. Il a pourtant eu sa chance avec les entraineurs qui se sont succédé à l'AS Saint-Etienne, notamment Claude Puel. Mais à la grande déception des ses formateurs, le joueur de 22 ans n’a pas réussi à s’imposer sous le maillot des Verts. Contrairement à certains de ses coéquipiers de même génération, notamment Wesley Fofana et William Saliba, qui évolue aujourd’hui à Chelsea et Arsenal. Cette saison, Charles Abi était d'ailleurs écarté du groupe professionnel de l’ ASSE, à la suite d'un accident de voiture en état d'ébriété, le 16 octobre 2022.

ASSE Mercato : Saint-Etienne glisse une clause dans le contrat de Charles Abi

Il n’a donc pas joué un seul match en Ligue 2 cette saison jusqu’à son départ du Forez. « L’attaquant formé au club rejoint le FC Stade Lausanne Ouchy, pensionnaire de deuxième division suisse. Charles Abi évoluera désormais au FC Stade Lausanne Ouchy, actuellement quatrième du championnat de D2 helvète. Le club lui souhaite pleine réussite dans cette nouvelle aventure », a communiqué le club ligérien, lundi, soit une semaine après la fin du mercato hivernal.

Il restait encore un an et demi de contrat au Franco-Togolais chez les Verts (jusqu'à fin juin 2024). De plus, le site spécialisé Transfermarkt confirme qu’il s’est engagé librement, donc sans indemnité de transfert, avec le club de Lausanne. Cependant, Evect croit savoir que l’ ASSE a glissé une clause dans le contrat de Charles Abi. Clause qui permet aux Stéphanois de toucher une part (un pourcentage) sur un éventuel transfert de leur ancien joueur.