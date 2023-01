ASSE Mercato : Officiel, un défenseur quitte l'AS Saint-Etienne !

Publié par ALEXIS le 27 janvier 2023 à 14:40

L’ ASSE a lancé son opération dégraissage. Un défenseur faisant partie des indésirables a officiellement quitté l'AS Saint-Etienne.

En grande difficulté à l’ ASSE ces dernières saisons, en raison de blessures à répétition, Gabriel Silva quitte le club ligérien, à cinq mois de la fin de son contrat. L’ AS Saint-Etienne précise dans son communiqué qu’il s’agit d’une séparation à l’amiable. « Ce vendredi, l’ ASSE et Gabriel Silva ont trouvé un accord concernant la résiliation du contrat du défenseur de 31 ans. Après plus de cinq années en Vert où son professionnalisme et son exemplarité auront fait l'unanimité, Gabriel Silva quitte l’AS Sain-Etienne. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »

Le Brésilien avait rejoint l' ASSE en Ligue 1 en août 2017 en provenance de l’Udinese. Son transfert avait coûté 2,5 millions d’euros à la direction stéphanoise.

ASSE Mercato : D'autres départs dans les tuyaux à Saint-Etienne, après Gabriel Silva

Gabriel Silva totalise 82 matches sous le maillot de l’ ASSE. Il a connu les joies d’une qualification puis celle d'une participation à l’Europa League, mais aussi la relégation en Ligue 2, en mai 2022. Cette saison, le latéral gauche n’était pas dans les plans du nouvel entraîneur Laurent Batlles. Il a pris part à seulement 6 matches de championnat, soit 291 minutes de jeu cumulées.

Outre Yvann Maçon prêté au Paris FC le 8 décembre 2022, en tant que joker, Gabriel Silva est le premier joueur indésirable dont l’ ASSE a réussi à se séparer cet hiver. D’autres Stéphanois poussés dehors devraient suivre. Il s’agit de Sergi Palencia, qui termine son contrat en juin, Charles Abi, écarté du groupe pro depuis le début de la saison, Mickaël Nadé, Etienne Green et Abdoulaye Bakayoko. Le dernier est annoncé vers Le Puy Foot 43, en National, sous la forme d’un prêt.