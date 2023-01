ASSE : Un énorme couac sur le mercato des Verts dévoilé

Publié par Ange A. le 27 janvier 2023 à 06:33

Alors que dans le sens des arrivées, l’ ASSE enchaîne les signatures, l’opération dégraissage prend du plomb dans l’aile cet hiver.

L’AS Saint-Étienne est l’une des écuries les actives du championnat sur le marché des transferts. Après un été particulièrement agité suite à sa relégation, l’ ASSE enchaîne les signatures pour assurer son maintien en Ligue 2. Les Verts pointent à la 18e place après 19 journées de championnat disputées. Raison pour Laurent Batlles attend des renforts pour opérer une remontée au classement. L’entraîneur stéphanois a déjà accueilli cinq renforts et est même en passe d’accueillir un sixième. Le milieu de Nîmes Lamine Fomba est proche de s’engager avec l’ ASSE. Alors que cette nouvelle signature est imminente, le club ligérien est à la peine dans son opération dégraissage. Plusieurs départs étaient notamment attendus pour faire de la place à toutes ces recrues.

ASSE Mercato : L’opération dégraissage en panne chez les Verts

Si cinq arrivées sont à noter à l’AS Saint-Étienne, un seul départ a été enregistré. Il s’agit du départ en prêt sans option d’Yvann Maçon au Paris FC. D’autres éléments devenus encombrants à l’Etrat sont pourtant annoncés vers la sortie. C’est notamment le cas d’Étienne Green. Portier titulaire du club ligérien en début de saison, il a été relégué en raison de ses contreperformances et la signature de Matthieu Dreyer. Son nom est associé à l’AJ Auxerre qui vient de perdre Benoît Costil recruté par le LOSC.

Comme lui, Mickaël Nadé et Abdoulaye Bakayoko sont annoncés sur le départ. Le premier est pisté en MLS. Les Verts réclament 1,5 millions d’euros pour le libérer. Le second est pourrait faire l’objet d’un prêt en National 2 selon le média pro-stéphanois EVECT. Outre ces deux défenseurs centraux, d’autres indésirables comme Charles ABi et Gabriel Silva sont encore loin de la sortie. Ils ont tous deux été envoyés en réserve. Les courtisans n’affluent pas pour ces Stéphanois qui disposent de gros salaires.