ASSE : Gabriel Silva donne la raison de son départ de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 25 février 2023 à 00:16

Gabriel Silva a quitté l’ ASSE, fin janvier, alors qu’il lui restait encore cinq mois de contrat. Près d’un mois après son départ, il livre les raisons.

Arrivé à l’ ASSE en août 2017 pour un montant de 2,5 millions d’euros, en provenance de l’Udinese, Gabriel Silva (31 ans) a passé cinq saisons et demi à Saint-Etienne. Embêté par des blessures récurrentes depuis qu’il a été victime d’une rupture du tendon d’Achille en 2019, le défenseur brésilien était relégué sur le banc de touche de l’AS Saint-Etienne ces dernières saisons. Six mois après la relégation des Verts en Ligue 2, il a trouvé un accord avec la direction stéphanoise pour une séparation.

L’arrière gauche a ainsi résilié son contrat d’un commun accord avec l’ ASSE, le 27 janvier 2023. Pour le média brésilien Globo, Gabriel Silva est revenu sur la raison de son départ du Forez cet hiver. « Il y a eu des changements ces dernières années. Saint-Étienne n'allait pas bien et je me suis mis d'accord avec le club. Je pense que c'était bon pour moi et pour eux. Je pense que mon temps en Europe est terminé », a-t-il expliqué.

ASSE : Gabriel Silva souhaite rebondir au Brésil

Alors qu’il avait quelques touches au Brésil, l’ancien N°11 de l’ ASSE est toujours sans club. Toutefois, il songe à rebondir dans une nouvelle équipe dans son pays natal. « Je me sens épanoui après avoir joué dans trois grands championnats. J'ai hâte de retourner au Brésil et de signer avec un club brésilien », a-t-il annoncé.

Pour rappel, Gabriel Silva a joué en Italie (Udinese, Novare, Carpi FC, Genoa), en Espagne (Grenade) et en Ligue 1. Il a porté le maillot de l' ASSE à 82 reprises, de l'été 2017 à fin janvier 2023. Il a inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives avec les Verts.