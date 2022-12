OM Mercato : La signature d’un milieu se complique à Marseille

Publié par Timothée Jean le 13 décembre 2022 à 19:35

À la recherche d’un renfort dans l’entrejeu, l’ OM espérait tenter sa chance pour la signature d’un Mondialiste. Mais cette opération se complique.

Auteur d’une campagne de recrutement sensationnelle avec la signature d’une dizaine de recrues cet été, l’ OM sera encore très actif cet hiver. Après avoir obtenu le feu vert de la DNCG, les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont déjà à l’œuvre pour renforcer presque chaque secteur de jeu. Si un nouvel avant-centre est attendu pour la suite de la saison, le recrutement d’un milieu de terrain apparaît aujourd’hui comme une priorité pour les Phocéens.

Le club phocéen envisage en effet de recruter à ce poste afin d’anticiper le probable départ de Gerson et celui de Pape Gueye, qui n’est pas certain de terminer la saison sous le maillot phocéen. Et pour ce faire, les dirigeants de l’ OM sont sur les traces d'une sensation de la Coupe de monde au Qatar. Le club phocéen aurait notamment des vues sur Sofyan Amrabat, joueur clé du Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde au Qatar. L’international marocain réalise des prestations remarquables lors de ce Mondial 2022. Et ses performances ne passent pas inaperçues.

OM Mercato : La Fiorentina veut prolonger Sofyan Amrabat

L’ OM se serait rapidement positionné pour le recruter cet hiver. Toutefois, les Marseillais devront faire face à une concurrence très féroce sur ce dossier. Liverpool, Tottenham ou encore le PSG seraient aussi sur ses traces. Dans une récente interview accordée à Tuttosport, Alberto Maria Jimmy Fontana, l'un des représentants du milieu défensif de la Fiorentina, a lui-même reconnu avoir « reçu beaucoup d'appels téléphoniques » en vue d'un éventuel transfert. Et cette rude concurrence risque de faire grimper les enchères pour Sofyan Amrabat. Un montant de 40 millions d’euros est même évoqué pour son transfert. Une somme que l’Olympique de Marseille ne peut se permettre de débourser.

Autre difficulté pour l’ OM dans ce dossier, c’est que la Fiorentina ne semble pas favorable à un départ de son international marocain. Le média italien indique en effet que le président des Violets, Rocco Commisso, entretient une bonne relation avec Sofyan Amrabat en l'appelant après chaque match pour le féliciter. Le dirigeant du club toscan lui aurait également signifié sa volonté de prolonger son contrat de trois années supplémentaires, soit jusqu'en 2027, à son retour du Mondial. Cette manœuvre vise à récompenser le joueur de 26 ans, mais aussi à dissuader ces nombreux prétendants.

Reste à savoir si le principal concerné acceptera d’étendre son bail avec la Fiorentina. Cette option n’est pas à écarter. Pour le moment, le mondialiste tunisien ne montre aucun empressement à prendre une décision définitive pour la suite de sa carrière. Il reste concerné sur son aventure avec la Tunisie. Les Lions de l’Atlas affrontent l’Equipe de France mercredi soir à 20h en demi-finale de la Coupe du monde.