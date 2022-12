Angers SCO Mercato : Le club prend la parole pour Boufal et Ounahi

Publié par Jules le 14 décembre 2022 à 04:04

Alors que le Maroc brille à la Coupe du monde, deux joueurs d'Angers se mettent en avant et intéressent de nombreux clubs grâce à leurs performances.

Le Maroc est sans conteste l'équipe surprise de cette Coupe du monde 2022. À seulement un jour d'affronter la France en demi-finale du Mondial, deux joueurs d'Angers sortent du lot avec les Lions de l'Atlas, à tel point que plusieurs clubs commencent à s'intéresser à eux. Notamment Azzedine Ounahi, qui est ciblé par l'Olympique de Marseille et le FC Barcelone.

Alors que le LOSC voulait déjà récupérer le jeune milieu de terrain angevin l'été dernier contre environ 7 millions d'euros, la concurrence est désormais rude pour le joueur de 22 ans. De son côté, Abdel Bouhazama, le coach du SCO, n'est pas contre l'idée de conserver ses deux talents. "S'ils doivent rester à Angers, ce sont deux éléments qui pourront amener l'énergie positive qu'ils ont connue en Coupe du monde, assure l'entraineur angevin. On doit leur faire comprendre aussi qu'on a besoin d'eux."

Angers SCO Mercato : La décision n'est pas encore prise pour les deux Marocains

Tandis que Saïd Chabane, président d'Angers, a ouvert la porte à un départ de Sofiane Boufal et d'Azzedine Ounahi, Laurent Boissier, coordinateur sportif du club, a rassuré tout le monde au SCO concernant la possibilité de voir les deux talents rester dans l'Anjou après la Coupe du monde. "Pour le moment, ils sont chez nous. On va voir la suite des événements. Ça va dépendre de la volonté de M. Chabane." Rien n'est encore fait donc pour les deux joueurs d'Angers. Pour le moment, Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi sont encore concentrés sur leur Coupe du monde, qui est loin d'être terminée. Il faudra sans doute attendre un peu pour être fixé sur l'avenir des deux Marocains lors du prochain mercato hivernal.