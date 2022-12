France-Maroc : Romain Saïss de retour face aux Bleus ?

Publié par Enzo Vidy le 12 décembre 2022 à 13:15

Blessé lors de la victoire 1-0 du Maroc face au Portugal, le capitaine Romain Saïss pourrait être de retour face à l'Equipe de France mercredi.

Ce sont deux pays qui retiennent leur souffle en attendant mercredi. Héroïques face au Portugal, les Marocains ont offert au continent africain une première demi-finale de son histoire, et vont retrouver l'Equipe de France pour une place en finale de la Coupe du monde. À deux jours de cette affiche historique, l'état de santé des joueurs de Walid Regragui inquiète les supporters des Lions de l'Atlas.

Outre Nayef Aguerd qui n'a pas participé à la rencontre face au Portugal, Romain Saïss est sorti sur blessure à la 57e minute. Déjà strappé au niveau de la cuisse lors de l'échauffement, le capitaine marocain n'a pas pu continuer la rencontre, et il semble peu probable de le voir jouer mercredi soir face aux hommes de Didier Deschamps. Toutefois, le président du SCO d'Angers, Saïd Chabane, a donné un réel motif d'espoir au peuple marocain lors d'une interview pour RMC Sport."C'est un guerrier, je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire, mais il était plutôt confiant hier soir. Il m'a dit que c'était une vieille blessure qui s'était réveillée. Déjà l'avoir sur le terrain contre le Portugal quand on sait comment il a fini contre l'Espagne, il fallait vraiment des ressources fortes et un mental de fer."

Coupe du monde : Maroc, Ziyech et Amrabat également diminués

Après les deux matchs incroyables face à l'Espagne et contre le Portugal, certains joueurs marocains accusent le coup physiquement. Touché au dos, Sofyan Amrabat tient encore le coup et devrait tenir sa place face à l'Equipe de France. Néanmoins, le joueur de la Fiorentina devrait jouer sous infiltrations pour ne pas être gêné par la douleur.

Hakim Ziyech semble également au bout du rouleau à l'approche de la demi-finale. L'attaquant du Maroc n'a pas pu finir la partie face à la Seleçao samedi, et il est peu probable de le voir à 100% de ses moyens contre les Bleus. Une chose est sûr, les Marocains sont prêts à tout pour aller en finale de cette Coupe du monde, et même avec des joueurs diminués, la tâche sera extrêmement compliquée pour la bande à Didier Deschamps.