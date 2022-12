Real Madrid Mercato : Le Real concurrence le Barça pour un prodige

Publié par Thomas G. le 14 décembre 2022 à 12:00

Habitué à recruter des jeunes talents brésiliens, le Real Madrid pourrait être à la lutte avec le Barça dans les prochaines semaines.

Ces dernières saisons, le Real Madrid a pris l’habitude de recruter des jeunes talents pour rajeunir son effectif. Les Merengues ont notamment enrôlé plusieurs pépites issues du championnat brésilien. Après avoir fait signer Vinicius Jr, Rodrygo ou encore Reinier Jesus, les dirigeants du Real ont poursuivi leur stratégie. Les Madrilènes ont récemment récidivé en finalisant la venue du jeune prodige de Palmeiras, Endrick.

Le Real Madrid pourrait de nouveau recruter un jeune talent brésilien dans les prochaines semaines. Selon les informations d’Edu Cornago, les Merengues se sont positionnés pour la signature du jeune talent de l’Athletico Paranaense, Vitor Roque. L’attaquant de 17 ans impressionne pour sa première saison avec les pros. L’objectif du Real Madrid est de le faire signer l’été prochain lors de son passage à l’âge adulte avant de l’intégrer à la Castilla. Les Madrilènes devront néanmoins faire face à la concurrence du FC Barcelone qui est également intéressé par l’espoir brésilien. Vitor Roque est capable d’évoluer sur les côtés et à la pointe de l’attaque, sa précocité et sa qualité technique font de lui un joueur très prometteur. En plus du FC Barcelone et du Real Madrid, Arsenal a également envoyé des scouts pour analyser ses performances.

Real Madrid Mercato : Le Real pourrait agir rapidement pour recruter Vitor Roque

La cote de Vitor Roque pourrait grimper en flèche dans les prochaine semaines, l’attaquant de l’Athletico Paranaense va disputer la Copa America des moins de 20 ans avec le Brésil. La sélection auriverde sera favorite dans la compétition avec une attaque composée d’Endrick (16 ans) et Vitor Roque (17 ans). Selon Edu Cornago, le Real Madrid a un avantage, l’attaquant de l'Athletico Paranaense préférerait rejoindre la Casa Blanca plutôt que le FC Barcelone. L’espoir brésilien souhaiterait attendre une offre du Real avant de répondre à la proposition du Barça. Les Merengues pourraient ainsi passer à l’action avant le début de la Copa America U20, le 19 janvier, pour éviter une surenchère.