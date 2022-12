OM Mercato : Une offre colossale arrive pour Azzedine Ounahi

Publié par Timothée Jean le 14 décembre 2022 à 10:14

Véritable révélation de la Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi suscite la convoitise de plusieurs clubs européens, dont l’ OM.

Ce mercredi soir, le Maroc a rendez-vous avec l’Equipe de France en demi-finale de la Coupe du monde au Qatar. Une rencontre cruciale qui occupe forcément l’esprit des Lions de l’Atlas, déterminés à réaliser l’exploit face aux Bleus afin de se qualifier en finale du Mondial. Outre cet objectif, bon nombre de joueurs marocains sont aussi mis en lumière durant ce parcours historique.

De Sofyan Amrabat à Hakim Ziyech en passant par Sofiane Boufal, tous suscitent l’intérêt de plusieurs cadors européens. Le milieu de terrain d’Angers SCO, Azzedine Ounahi, qui enchaîne des prestations remarquables dans cette Coupe du monde, est, lui aussi, au cœur d’une lutte acharnée entre le FC Barcelone et l’Olympique de Marseille. Ces deux prétendants s’activeraient en coulisse pour boucler sa signature au plus vite. Outre l' OM et le Barça, un troisième club vient de s’inviter dans cette bataille avec la ferme intention de rafler la mise pour son transfert. Selon plusieurs sources britanniques, Leicester serait prêt à casser sa tirelire pour s’attacher les services d’Azzedine Ounahi. Une offre à hauteur de 45 millions d’euros est même évoquée.

OM Mercato : Angers SCO se prépare déjà au départ d'Azzedine Ounahi

À ce prix, il sera très difficile pour les dirigeants d’Angers SCO de s’opposer à un départ de leur jeune milieu de terrain. D’ailleurs, le président du club angevin, Saïd Chabane, ne se fait pas trop d’illusion dans ce dossier. Il a lui-même reconnu qu’il se préparait déjà à un départ de ces deux internationaux marocains, Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi, dès le mois de janvier. « Je me dis qu'en juin, ils vont partir, ou en janvier aussi. On se prépare à tout », a-t-il confié dans une récente interview accordée à RMC Sport. Ces possibles ventes pourraient bien renflouer les caisses du club angevin qui se retrouve dans une situation financière très délicate. Le mercato hivernal promet ainsi d'être très mouvementé du côté du SCO.