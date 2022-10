Angers SCO : Saïd Chabane compte toujours sur Gérald Baticle

Publié par Jules le 18 octobre 2022 à 12:54

L' Angers SCO s'est de nouveau incliné ce week-end. Une défaite qui ne semble pas entacher la confiance que porte Saïd Chabane envers Gérald Baticle.

Angers SCO : Saïd Chabane croit encore en Gérald Baticle

Battu par le Toulouse FC ce week-end, l' Angers SCO pointe actuellement à la 19e place de Ligue 1, à seulement 2 points du Stade Brestois, la lanterne rouge du championnat. Malgré cette mauvaise forme, Saïd Chabane, président du SCO, a tenu à renouveler sa confiance envers Gérald Baticle sur son compte Twitter.

"Les défaites sont difficiles à accepter. Je comprends la frustration de nos supporters. Mais je sais que le coach et les joueurs travaillent pour trouver des solutions. Ils me trouveront à leurs côtés. Gérald Baticle et l’équipe ont ma confiance, car je crois encore en eux."

Une déclaration qui doit rassurer l'entraîneur de l' Angers SCO. Alors que de nombreux coachs semblent sur la sellette en Ligue 1, Gérald Baticle, lui, jouit d'une confiance qui semble sans borne de la part de ses dirigeants.

Le SCO doit vite se reprendre malgré un calendrier compliqué

Avant-dernier de Ligue 1, l' Angers SCO doit vite engranger des points. Cependant, les résultats pourraient se faire très rares durant les quatre prochaines rencontres, tandis que le SCO sera opposé à des cadors de notre championnat. En effet, lors des prochaines rencontres avant la trêve, les Scoïstes recevront le Stade Rennais et le RC Lens, et se déplaceront sur la pelouse de l'AS Monaco et du LOSC.

Même si Gérald Baticle reste confiant pour son équipe malgré les mauvais résultats, il n'est pas impossible que l' Angers SCO plonge encore au classement durant les prochaines semaines. De plus, le club angevin souffre d'avoir la pire défense de Ligue 1 avec pas moins de 27 buts encaissés en seulement 11 rencontres depuis le début de saison.