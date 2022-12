FC Lorient Mercato : Un départ sans surprise acté au milieu du FCL

Publié par ALEXIS le 14 décembre 2022 à 16:30

Le FC Lorient a trouvé une solution pour un jeune joueur qui toque à la porte de l’équipe pro. Le milieu de terrain est prêté afin de s’aguerrir.

Joueur de la réserve du FC Lorient, Brendan Lebas n’est pas encore assez aguerri pour intégrer l’équipe professionnelle du club breton. C’est l’impression donnée par l'entraîneur Régis Le Bris et son staff, au vu du prêt du milieu de terrain. « Brendan Lebas, le milieu de terrain de la réserve du FCL, est prêté jusqu’à la fin de la saison 2022-2023, au FC Bastia-Borgo, l’actuel 18e du championnat de National. Les Merlus lui souhaitent une bonne deuxième partie de saison avec sa nouvelle formation », a fait savoir le FC Lorient dans un communiqué publié sur son site internet officiel.

FC Lorient Mercato : Brendan Lebas doit encore franchir un palier

Arrivé chez les Merlus en 2020, en provenance de Bordeaux, Brendan Lebas n’a pas encore joué de match avec les pros. Il est pourtant détenteur d’un premier contrat professionnel depuis le 14 juin 2022. Le joueur de 21 ans frappe en effet à la porte de l’équipe de Régis Le Bris. Il lui reste encore un dernier palier à franchir pour y arriver. Entre-temps, il reste sur un total de 47 matchs disputés avec l’équipe B du FC Lorient (pour 3 buts, 5 passes décisives en National 2), avant son prêt au FC Bastia-Borgo.

Dauphin du PSG en Ligue 1 un temps, le FC Lorient a été éjecté du podium du championnat, avant la trêve de la Coupe du monde. Les Merlus sont désormais 5es au classement général, mais sont toujours dans la course pour les places qualificatives pour la coupe d'Europe. Pour espérer finir dans le top 5 et jouer l'Europe en 2023-2024, le club breton compte sur des joueurs décisifs et ceux ayant l'expérience du haut niveau. De ce fait, Brendan Lebas ne pouvait évidemment pas jouer devant des joueurs comme Enzo Le Fée ou encore Julien Ponceau.