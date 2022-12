Toulouse FC Mercato : L'arrivée d'un défenseur au TFC se fait évidente

Publié par Enzo Vidy le 14 décembre 2022 à 18:00

Désireux de se renforcer lors du prochain mercato hivernal, le Toulouse FC est proche de boucler la signature d'un défenseur.

Après une première partie de saison globalement satisfaisante, les dirigeants du Toulouse FC travaillent sur le prochain mercato hivernal. Le but est de renforcer l'effectif de Philippe Montanier pour assurer le maintien dans l'élite du football français en deuxième partie de saison. 12es du championnat avec 16 points pris en 15 rencontre, les Toulousains ont un réel potentiel en termes de jeu, mais ont commis pas mal d'erreurs défensives pour prétendre à un meilleur classement lors de la première partie de saison.

C'est d'ailleurs en défense que les dirigeants travaillent pour faire venir de nouvelles recrues. Avec 27 buts encaissés depuis le début du championnat, les Violets font parties des défenses les plus perméables de France, et vont devoir corriger le tir dans les semaines à venir.

Toulouse FC Mercato : Le TFC a fait une offre pour Warren Kamanzi

Si l'on en croit les informations de TV2 Sporten, le Toulouse FC aurait fait une offre de plusieurs millions d'euros pour s'attacher les services de Warren Kamanzi. Ce jeune joueur de 22 ans, capable de joueur latéral et piston droit, est un international espoir norvégien, qui évolue à Tromsø, club issu de la première division norvégienne. Le petit prodige né en Norvége a réalisé une magnifique saison avec son club en disputant 28 matchs, pour 4 buts inscrits et 3 passes décisives réalisées. Son arrivée aurait pour but de concurrencer Mikkel Desler, absent tout le mois de janvier en raison d'une pubalgie.