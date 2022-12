OL Mercato : L'Olympique Lyonnais s'intéresse à une cible de Marseille

Publié par ALEXIS le 14 décembre 2022 à 19:45

Pour renforcer le poste de Malo Gusto, l’ OL aurait des vues sur un défenseur qui a participé à la Coupe du monde au Qatar et ciblé par Marseille.

L’ OL pourrait perdre Malo Gusto, pourtant seul défenseur latéral droit de l’équipe professionnelle. Grâce à ses performances individuelles avec l’Olympique Lyonnais, il est dans les petits papiers de grosses pointures européennes. À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal, le nom du défenseur est associé au Real Madrid, au Bayern, à Tottenham et dernièrement à Manchester United. Se préparant au transfert de l’arrière latéral droit, l’ OL lui cherche un successeur.

En plus de Rick Karsdorp de l’AS Rome, le club rhodanien aurait coché le nom de Bartosz Bereszynski de la Sampdoria de Gênes. Comme le révèle TuttoMercatoWeb, les performances de l’international polonais (50 sélections) lors du Mondial au Qatar ont plu au staff technique des Gones. Le nouvel entraîneur des Gones, Laurent Blanc, serait séduit par sa polyvalence. Le joueur de 30 ans est capable de jouer à tous les postes en défense et comme milieu droit. Lyon se serait renseigné sur la situation du joueur de La Samp.

OL Mercato : Lyon face à la concurrence de Marseille et Naples

L’ OL doit affronter la concurrence de l’OM et aussi de Naples en Italie. En quête d’un piston droit pour renforcer le poste de Jonathan Clauss, le club phocéen vise Bartosz Bereszynski en plan B, en cas d’échec du dossier Rick Karsdorp. Hormis la concurrence de l’Olympique de Marseille et du Napoli, Lyon ne devrait pas avoir de souci pour s’offrir les services du Polonais. Sa cote sur le marché des transferts est estimée à 3 millions d'euros, un montant dans les cordes des Gones, même si le dossier de la vente du club perturbe un peu le mercato hivernal des Lyonnais. De plus, le défenseur souhaite quitter la Sampdoria, actuelle avant-dernière de Serie A et menacée de descente en Serie B. Bartosz Bereszynski serait en tout cas un renfort à moindre coup pour l' OL, si Malo Gusto est transféré.