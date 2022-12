OL Mercato : La menace Mourinho se confirme pour un défenseur

Publié par Ange A. le 15 décembre 2022 à 06:33

Avec la Coupe du monde, l’ OL a coché le nom d’un latéral droit évoluant en Serie A. Seulement, la Roma serait aussi intéressée.

Seulement 8e de Ligue 1 à la trêve, l’Olympique Lyonnais compte renforcer son effectif cet hiver. L’ OL se cherche notamment un nouveau latéral droit pour épauler Malo Gusto, seul arrière droit de métier dans l’effectif de Laurent Blanc. Ces dernières semaines, c’est le nom de Rick Karsdop est associé aux Gones. Le latéral néerlandais est poussé vers la sortie à l’AS Roma et serait davantage proche de rejoindre l’Olympique de Marseille. Outre cette piste, les recruteurs lyonnais explorent une nouvelle du côté de la Sampdoria. Bartosz Bereszynski serait dans le viseur de Lyon. Les performances du Polonais durant le Mondial n’auraient pas laissé le club rhodanien indifférent. Mais dans ce dossier, Lyon devra néanmoins se méfier de l’AS Rome.

OL Mercato : L’entourage de Bereszynski confirme pour la Roma

Avec le départ de Rick Karsdop au programme, l’AS Rome est également à la quête d’un nouvel arrière droit. Âgé de 30 ans, le défenseur polonais évolue du côté de la Sampdoria. Le club italien ne serait pas contre un départ de son latéral droit bien qu’il dispose encore d’un contrat valide jusqu’en 2025. Son agent a récemment confirmé qu’il disposait de nombreux courtisans et a assuré que la Rome de José Mourinho faisait partie des intéressés.

« Les matchs de la Pologne à la Coupe du monde sont suivis par de grands clubs comme la Roma et je pense que Bereszynski est sur une liste. Je n’ai pas besoin de le nier, car c’est du domaine public. Je dirai ceci : c’est une des possibilités », a assuré le représentant du défenseur à Report From Qatar. Outre la menace romaine, les Gones devront également se méfier d’autres italiens comme le Torino et Naples. La valeur marchande de Bartosz Bereszynski est estimée à 3 millions d’euros sur Transfermarkt.