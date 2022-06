OGC Nice Mercato : Un grand nom de Serie A dans le viseur du Gym

Publié par Ange A. le 03 juin 2022 à 08:05

OGC Nice Mercato : Les Aiglons pourraient encore frapper du côté de la Serie A cet été. Un international italien serait visé.

OGC Nice Mercato : Un international italien visé par le Gym

Cinquième de Ligue 1, l’ OGC Nice va retrouver les joutes européennes la saison prochaine. Nice va passer par les tours préliminaires de la Ligue Europa Conference. Pour son retour en Coupe d’Europe, le club azuréen souhaite recruter des renforts durant ce mercato estival. Selon Sky Sport Italia, le Gym lorgnerait de nouveau côté de la Serie A. L’été dernier, les Aiglons avaient frappé un coup du côté de la Roma. Le club romain avait prêté Justin Kluivert avec option d’achat à Nice. Cette fois, c’est avec la Sampdoria de Gênes que Nice pourrait conclure un deal. Le média italien révèle un intérêt de Nice pour Antonio Candreva, un des cadres de la sélection italienne, championne d’Europe en titre.

Antonio Candreva, l’énorme coup de Nice cet été ?

Annoncé sur les tablettes de l’ OGC Nice, Antonio Candreva a effectué toute sa carrière en Serie A. Après des passages chez des cadors comme la Lazio Rome ou encore l’Inter Milan, ce polyvalent milieu droit a rejoint la modeste formation de la Sampdoria l’été dernier. À 35 ans, l’international transalpin aux 54 capes (7 buts) a démontré qu’il avait encore du répondant. Il totalise 39 matchs sur la campagne écoulée, dont 37 titularisations pour 7 buts et 13 passes décisives. Ses performances n’ont pas échappé aux dirigeants niçois. Lesquels seraient en quête d’un nouvel arrière droit pour compenser les absences répétées de Youcef Atal.

Le latéral algérien est sujet aux blessures et n’a disputé que 18 matchs cette saison. De même, une signature de Candreva permettrait de préparer un possible départ d’Atal à qu’il ne reste qu’un an de contrat. Recruté l’été dernier en provenance de l’Inter, Antonio Candreva est encore sous contrat avec la Sampdoria jusqu’en 2024. Sa valeur marchande est estimée à 2,5 millions d’euros.