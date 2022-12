OM Mercato : Marseille essuie déjà un premier échec en défense

Publié par Timothée Jean le 22 décembre 2022 à 17:15

Toujours à la recherche d’un nouveau latéral droit, la direction de l’ OM voit l’une de ses cibles prioritaires prendre une autre destination.

Éliminé de toutes compétitions européennes et 4e de Ligue 1, l’ OM compte profiter du prochain mercato hivernal pour renforcer ses lignes. Les postes à pourvoir ont déjà été identifiés par la direction du club, en collaboration avec Igor Tudor. L’entraîneur phocéen souhaiterait notamment disposer de renforts offensifs après la grave blessure d’Amine Harit et anticiper le prochain départ de Gerson. Et ce n’est pas tout, puisque l’Olympique de Marseille travaillerait aussi sur l’arrivée d’un nouvel arrière droit capable de concurrencer Jonathan Clauss.

Plusieurs pistes ont déjà été activées dans ce sens et l’une d'elle mènerait à Bartosz Bereszynski. Après quatre saisons passées à la Sampdoria, l’international polonais aimerait changer de club cet hiver. Et sa direction ne s’opposerait pas à son départ. En quête de renfort défensif, l' OM se serait alors rapidement positionné pour l’attirer dans ses filets. Mais l’écurie phocéenne devrait rapidement tirer un trait sur ce dossier, car le joueur de 30 ans aurait d’ores et déjà tranché pour sa future destination.

OM Mercato : Bartosz Bereszynski en route pour Naples

Courtisé par l’ OM et l’OL, qui souhaiteraient l’attirer en Ligue 1 cette saison, Bartosz Bereszynski aurait finalement décidé de rester en Serie A, en rejoignant un club pour le moins surprenant. La presse italienne, à l’instar de La Gazzetta dello Sport et Il Corriere dello Sport, est unanime à ce sujet, assurant que le compatriote de Robert Lewandowski serait d’accord pour s'engager en faveur de Naples. L’affaire serait même bien engagée entre les différentes parties.

Bartosz Bereszynski devrait rejoindre Naples cet hiver en échange de Zanoli. Les deux écuries sont en train de finaliser les détails de ce deal. Lié à la Sampdoria jusqu’en juin 2025, l’international polonais s’apprête donc à rejoindre un autre club italien, au grand dam de l’ OM. En échec sur cette piste défensive, les Phocéens devront se tourner vers d’autres pistes pour renforcer leur couloir droit. Le nom de Rick Karsdorp est régulièrement évoqué. Mais là encore, cette piste s’annonce très compliquée.