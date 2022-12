OGC Nice Mercato : Un défenseur du Gym courtisé en Italie

Publié par Enzo Vidy le 13 décembre 2022 à 15:53

Après une première partie assez moyenne avec l'OGC Nice, un défenseur du Gym est courtisé en Italie pour le prochain mercato.

Arrivé à Nice le 27 juillet 2021 en provenance du PSV Eindhoven, Pablo Rosario s'est rapidement imposé dans la charnière centrale niçoise. Sa première saison est une grande réussite puisqu'il dispute 41 matchs toutes compétitions confondues avec les Aiglons, tout en s'offrant deux passes décisives. Recruté pour un montant de 6 millions d'euros, le jeune défenseur néerlandais satisfait ses dirigeants en interne et a logiquement été conservé lors du dernier mercato estival. Mais depuis le début de la saison, Pablo Rosario est en difficulté sur la Côte d'Azur. Avec seulement 14 matchs disputés toutes compétitions confondues en seulement quatre mois, le joueur de 25 ans n'arrive pas à retrouver son niveau qui faisait sa force la saison dernière.

OGC Nice Mercato : Pablo Rosario intéresse la Sampdoria

Toujours sous contrat jusqu'en 2026, Pablo Rosario ne semble plus être un titulaire indiscutable dans l'équipe de Lucien Favre, et les dirigeants du Gym pourraient réfléchir à un départ en cas d'offre satisfaisante. Et si l'on en croit les informations de l'insider Gianluca Di Marzio, la Sampdoria aurait coché le nom du défenseur niçois pour le prochain mercato hivernal. Après une première partie de saison délicate dans le Scudetto avec une triste 19e place, les dirigeants italiens veulent absolument renforcer l'effectif pour accrocher le maintien en fin de saison.

À l'heure actuelle, aucune offre n'est arrivée sur la table de l'OGC Nice, mais l'ancien du PSV Eindhoven est estimé à un peu moins de 10 millions d'euros, et le club de Gênes pourrait rapidement passer à l'action pour s'attacher les services de Pablo Rosario. À un peu moins de trois semaines de l'ouverture du prochain mercato, l'hiver devrait être fortement agité du côté de l'OGC Nice.