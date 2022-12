ASSE Mercato : Batlles jette un froid pour deux signatures

Publié par Ange A. le 15 décembre 2022 à 08:33

Entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Laurent Batlles s’est exprimé sur deux dossiers chauds du prochain mercato de l’ ASSE.

L’AS Saint-Étienne a subi sa première défaite en match de préparation mercredi. L’ ASSE s’est inclinée sur le plus petit des scores contre l’AC Ajaccio (1-0). Un penalty de Youcef Belaïli a suffi au promu corse pour l’emporter face aux Verts. Au sortir de cette défaite, Laurent Batlles s’est livré sur le prochain mercato de Saint-Étienne. Lanterne rouge de Ligue 2, le club ligérien attend des renforts pour assurer son maintien au terme de la saison. Le pensionnaire de Geoffroy-Guichard attend notamment du renfort en défense et en attaque. Un retour de Faouzi Ghoulam à Sainté est notamment évoqué. Le latéral algérien est libre et s’entraîne avec le club ligérien. Il a même pris part aux deux matchs de préparation des Verts. Autre signature évoquée, celle de Gaëtan Charbonnier, en fin de contrat à l’AJ Auxerre. Le coach stéphanois s’est exprimé sur ces deux dossiers.

ASSE Mercato : L’énorme annonce de Batlles pour Ghoulam et Charbonnier

L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne entretient notamment le suspense pour la signature de Faouzi Ghoulam. Laurent Batlles estime que les deux parties doivent s’accorder pour un retour à l’ ASSE du défenseur âgé de 31 ans. « Faouzi aujourd’hui il est dans la continuité de ce que l’on veut. Il s’entraine avec nous et après on verra ce qu’il se passera. Je répèterai toujours la même chose, c’est à la fois de son côté et du notre, lui aussi doit prendre certaines décisions quant à son avenir et nous aussi », a assuré le coach stéphanois. Lequel s’est en revanche montré expéditif concernant la signature de Gaëtan Charbonnier.

« Je ne suis au courant de rien moi... je ne sais pas du tout », a confié l’ancien milieu de Saint-Étienne dans des propos relayés par EVECT. Il faut dire que l’arrivée du buteur de l’AJ Auxerre semble désormais compromise. L’attaquant de 33 ans serait déjà tombé d'accord avec le dernier de Ligue 2. Sauf que l’AJA déplore l’attitude des Verts qui sont directement entrés en discussions avec son joueur. En représailles, Auxerre aurait fixé 3 millions d’euros comme indemnité de transfert pour libérer son avant-centre.