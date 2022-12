OM Mercato : Un belle opération se dessine déjà en attaque

Publié par Ange A. le 15 décembre 2022 à 09:33

Alors que le prêt de Luis Henrique au Brésil a été prolongé, l’ OM pourrait définitivement refourguer un autre attaquant prêté en Liga.

Bien qu’en quête de renforts cet hiver, l’Olympique de Marseille cherche également à se débarrasser de certains éléments. Dans ce sens, l’ OM est ouvert à un départ de Gerson. Plus dans les plans d’Igor Tudor, le milieu brésilien pourrait effectuer son retour à Flamengo. Le club phocéen a déjà acté un premier départ avec le prêt de Luis Suarez. L’avant-centre colombien est prêté avec option d’achat à l’UD Almeria. La clause libératoire du buteur sud-américain est estimée à 8 millions d’euros. En cas de transfert de Suarez au terme de la saison, les Olympiens ne réaliseront pas de plus-value. Ils avaient déboursé 10 millions pour la signature de l’international colombien cet été en provenance de Grenade. Aux dernières nouvelles, Suarez a de grandes chances de rester en Espagne.

OM Mercato : Luis Suarez séduit déjà à Almeria

Nouveau coéquipier de Luis Suarez à Almeria, Alejandro Pozo s’est exprimé suite à la signature de l’attaquant prêté par l’Olympique de Marseille. L’arrière droit espagnol se réjouit des performances affichées par le joueur encore sous contrat jusqu’en 2027 avec l’ OM. « C’est un attaquant qui vient d’une grande équipe en France et qui avait payé 10M€ pour lui. Il est très agressif et va nous apporter beaucoup de buts. Je m’entends très bien avec lui et il est déjà complètement intégré dans le groupe. C’est comme s’il n’était pas un nouveau. En espérant qu’il puisse apporter à l’équipe à domicile face à la Real Sociedad », a expliqué le défenseur d’Almeria aux médias du club. Cette sortie devrait ravir le board olympien. Lequel devrait néanmoins se montrer patient avant de se frotter les mains dans ce dossier. Prêté à Almeria, Luis Suarez a inscrit trois buts et délivré une passe en 11 apparitions sous la tunique marseillaise.