Equipe de France : FC Nantes, Amrabat, les mots du Président !

Publié par Thomas le 15 décembre 2022 à 14:50

Au Qatar pour supporter l'Equipe de France face au Maroc, le Président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé sur la performance des Bleus.

Comme en 2018, Emmanuel Macron a fait le déplacement pour supporter l’Equipe de France hier soir en demi-finale de la Coupe du monde. Le chef d'État a ainsi pu apprécier le succès des Bleus face au Maroc (2-0) grâce à des buts de Théo Hernandez et Randal Kolo Muani. Fan de football et notamment de l’Olympique de Marseille, le Président de la République n’a pas boudé son plaisir en fin de rencontre lors du coup de sifflet final. Présent dans le vestiaire tricolore, Emmanuel Macron a tenu à féliciter, en zone mixte, Didier Deschamps et ses hommes pour le travail accompli. "Un immense merci à notre sélectionneur, Didier Deschamps, et à cette équipe qui est en fait un mélange de plusieurs générations, et c’est ça qui est formidable, Deschamps, c'est trois finales, et il les gagne ! Jamais deux sans trois, Deschamps est là, avec sa baraka et son talent. On rapporte la Coupe et évidemment qu’il faut que Deschamps reste ! Cette équipe de France me rend très fier. "

Toujours en zone mixte, Emmanuel Macron a également souligné l’équilibre générationnel de cette Equipe de France, faisant au passage un clin d’oeil aux supporters du FC Nantes, forcément très heureux du but de leur enfant prodige, Randal Kolo Muani. "Kolo Muani, rentré depuis 2 minutes et qui marque le but, donc les Nantais sont en plus fiers... On a cette jeune génération, la génération plus âgée derrière, ils m’ont rendu immensément fier. "

Equipe de France : Pour Macron, le meilleur milieu du tournoi est... Marocain

S’il ne s’est rendu qu’à partir de la demi-finale au Qatar pour soutenir les Bleus, le Président de la République a tout de même suivi la compétition à distance depuis ses débuts. Et pour lui, le meilleur milieu de terrain du Mondial se trouve dans le camp d’en face. D’après les informations de Fabrizio Romano, Emmanuel Macron est également venu dans le vestiaire des Lions de l’Atlas après la rencontre et en aurait profité pour glisser à Sofyan Amrabat qu’il était, selon lui, "le meilleur milieu du tournoi". De quoi flatter le joueur de la Fiorentina qui, en plus du Président français, a tapé dans l’œil de bon nombre d’écuries en Europe.