La Justice a rendu son verdict dans l’affaire Kenzo, un jeune supporter de l’OM agressé par des supporters d'Ajaccio, en condamnant trois individus.

OM : Affaire Kenzo, trois supporters corses condamnés à 12 mois de prison

Les faits se sont déroulés le 3 juin dernier lors du match opposant l'AC Ajaccio à l'Olympique de Marseille (2-1) dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1. Des supporters de l'ACA avaient agressé le jeune Kenzo, un jeune supporter de l’OM, âgé de huit ans et atteint d'un cancer. Ils avaient repéré la famille de l’enfant arborant des maillots de l’OM et avaient pris la décision d'intervenir directement.

Ces supporters corses avaient forcé l'entrée de la loge de la famille du jeune Kenzo, ne restant que quelques instants avant de ressortir avec l'un des maillots de l’OM en leur possession. Cette agression avait choqué l'opinion publique en raison de sa brutalité et du contexte particulièrement sensible. Le président Emmanuel Macron avait même demandé des sanctions fortes suite à ces violences. Le tribunal correctionnel d'Ajaccio s’était alors rapidement saisi du dossier et vient de rendre sa sentence.

Les trois supporters jugés pour l'agression de Kenzo ont été condamnés ce vendredi à douze mois de prison de sursis. Ils ont également interdiction d'assister à des événements sportifs pendant trois ans. Le prévenu ayant joué « le rôle principal » dans cette agression devra aussi payer une amende de 1 000 euros, tandis que les deux autres devront s’acquitter d’une amende de 500 euros.

Une décision satisfaisante pour la famille de Kenzo

Les trois prévenus, tous âgés de 20 ans, avaient comparé devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio fin août. Ils avaient initialement nié toute implication dans des actes de violence, mais avaient admis être entrés dans la loge où se trouvait la famille de Kenzo. Grâce aux images de vidéosurveillance du stade, les accusés ont bien été identifiés comme ayant pénétré dans la loge pendant 14 secondes et ayant agressé le père de famille, lui extorquant son maillot de l'OM.

Les preuves matérielles étaient visiblement accablantes, même si la défense a tenté de contester la gravité des faits en mettant en avant l'absence de blessures visibles sur la victime et en soulignant les divergences de témoignages au sein de la famille du jeune supporter. Le Tribunal a ainsi examiné l'ensemble des éléments du dossier et a finalement décidé de prononcer de lourdes sanctions à l’encontre des prévenus. Cette décision a été accueillie favorablement par la famille de Kenzo.

Maitre Frédéric Pourrière, l'un des avocats des plaignants, a salué la décision du tribunal en qualifiant ces peines de « justes » et appropriées. « Le tribunal, à juste titre, a condamné ces jeunes pour l'ensemble des préjudices de nos clients. Les clients se voient satisfaits que le tribunal ait bien compris que des violences ont été exercées sur les enfants que sur eux-mêmes », a-t-il déclaré au micro de BFMTV. Cette condamnation rappelle l'importance de la sécurité dans les enceintes sportives et la nécessité de punir sévèrement les actes de violence pour préserver l'intégrité des spectateurs et des familles assistant aux matchs de football.