Les spéculations autour de la vente OM à l’Arabie saoudite persistent. Et les récentes déclarations du président relancent le sujet.

Vente OM : Emmanuel Macron très optimiste sur l'avenir

En enchaînant des contre-performances dans le sprint final et en terminant à la 3e place de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a beaucoup déçu cette saison malgré de belles promesses. Du changement est donc espéré durant l’intersaison. Pour le moment, Frank McCourt est toujours le propriétaire du club. Pourtant, les choses risquent de changer avec l’intérêt persistant de l’Arabie saoudite pour l’OM.

L’intérêt des dirigeants pour l’Olympique de Marseille s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer leur influence et leur présence dans le sport mondial. Plusieurs sources concordantes s’accordent à dire que l’Arabie saoudite serait prête à formuler une offre conséquente pour convaincre Frank McCourt de céder ses parts. La récente visite du prince héritier Mohamed Ben Salmane à l’Élysée a remis le feu aux poudres, même si aucune transaction n’a encore été officialisée dans ce dossier.

Hasard ou coïncidence du calendrier ? Quelques jours après cette rencontre, le Président de la République française, Emmanuel Macron, est arrivé ce lundi dans la cité phocéenne pour une visite de trois jours dans le cadre du plan "Marseille en grand". L’occasion pour lui de réaffirmer son attachant personnel vers l’OM. "Je reste un supporter fidèle du club", a-t-il assuré dans les colonnes de La Provence.

En se décrivant comme un fervent supporter du club, le chef de l’État a manifesté son soutien indéfectible et à proximité avec l'équipe qui a toute "une ville derrière elle". Cette déclaration d’Emmanuel Macron reflète également son implication en tant que Président de la République dans le domaine du sport et son intérêt pour le football, en particulier pour son club de cœur, l’OM. "Quand on regarde la dernière saison, je pense qu’à un moment, on a rêvé à la première place, et on finit assez haut (3e)", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron attend des investissements significatifs

Par cette phase, Emmanuel Macron reconnaît les belles performances de l'OM tout en gardant une certaine prudence dans l'établissement d'un pronostic pour la saison à venir. Cette prudence s'explique par la nature incertaine du mercato, qui peut avoir un impact significatif sur la composition et les ambitions de l'équipe. D’ailleurs, le président français est persuadé de la "volonté d'avancer et d'investir" dans l’OM. Les mots d'Emmanuel Macron expriment un certain optimisme quant à l'avenir du club marseillais, ce qui laisse penser que des discussions sont en cours pour l'amélioration et le développement de l'OM.

Cette déclaration peut être interprétée comme un signe indicateur sur d’éventuels pourparlers entre les dirigeants marseillais avec des investisseurs fortunés, comme l'Arabie saoudite. Cette dernière dispose de ressources financières considérables grâce à ses revenus pétroliers et à ses investissements dans divers secteurs. Ces ressources pourraient permettre au pays d'effectuer un investissement significatif dans l'OM, tant pour l'acquisition du club que pour son développement ultérieur. Cela permettrait de faciliter l’arrivée de joueurs de classe mondiale, ce qui fait rêver bon nombre de supporters.

Quoi qu’il en soit, les déclarations d'Emmanuel Macron ressemblent plutôt à des recommandations. Il faudra prendre en compte les différentes parties concernées et les exigences financières qui pourraient influencer les négociations dans ce dossier si sensible. Frank McCourt, le propriétaire actuel de l'OM, a déjà refusé une offre saoudienne par le passé, et il est possible qu'il ait d'autres plans pour le club présidé par Pablo Longoria.