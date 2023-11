La future vente de l’OM à l’Arabie saoudite se profile à l’horizon, avec l'arrivée d'émissaires français à Ryad en vue de faciliter cette transaction à venir.

Vente OM : Le dessous des négociations entre Frank McCourt et les Saoudiens

En plus des violents incidents ayant entraîné le report du match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique de Marseille, un autre dossier brûlant anime l’actualité phocéenne : celui de la vente OM. Il y a quelques semaines, le média britannique The Independent, dont les informations sont souvent fiables, révélait que l’Arabie saoudite cherche à racheter un club européen avec deux formations en ligne de mire.

Le pays le plus riche du Moyen-Orient ciblerait particulièrement Valence et l’Olympique de Marseille, deux clubs considérés comme attractifs en raison de leur riche passé et de leurs résultats en dents de scie ces dernières années. À l’image de Newcastle, les investisseurs saoudiens voient une grande marge de progression sportive et économique dans ces deux clubs, dont la situation est différente.

Peter Lim, propriétaire de Valence, refuse jusqu’ici de vendre le club espagnol avant que le nouveau stade ne soit prêt. En revanche, Frank McCourt, propriétaire de l'OM, semble plus ou moins ouvert à la possibilité de céder son club, à condition de recevoir une offre satisfaisante. Les récents événements tumultueux qui ont eu lieu à Marseille semblent avoir influencé cette décision, ce qui a accéléré les discussions avec les Saoudiens.

D’anciens ministres sous Emmanuel Macron débarquent à Riyad

Ces négociations autour de la vente OM ne se limitent pas au monde du football. L'Arabie saoudite entretient aussi des relations commerciales fructueuses avec plusieurs personnalités de la vie politique française. Le compte Twitter La Minute OM rapportait dernièrement que des réunions avaient été programmées à la fin du mois d'octobre entre les dirigeants phocéens et des potentiels repreneurs saoudiens à Riyad.

L’insider assurait que Rodolphe Saadé, le PDG de la CMA-CGM et sponsor principal de l'OM, était impliqué dans ces négociations. L’homme d’affaires franco-libanais serait assisté dans ces pourparlers par un ancien ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron, dont l'identité reste confidentielle. Ces informations viennent d’être confirmées par le journal Intelligence Online, qui rapporte que plusieurs personnalités de la vie politique française, allant d'anciens ministres à leurs descendants, se sont récemment rendues à Riyad dans le but de se lancer ou de relancer des projets dans le secteur privé grâce à des contrats lucratifs conclus avec l'Arabie saoudite.

Reste à savoir si toutes ces démarches complexes aboutiront à la finalisation de la vente de l'OM à l'Arabie saoudite. Pour le moment, de nombreuses étapes et négociations sont encore nécessaires pour conclure cette transaction. Les observateurs du football français suivront de près l’évolution de ce dossier sensible pour savoir si l'Olympique de Marseille changera de propriétaire. Si la vente OM venait à aboutir, cela signifierait que le club phocéen basculerait dans une autre dimension. Les prochaines semaines devraient apporter de nouveaux éléments de réponse.