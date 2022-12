Equipe de France : Deschamps fait une grande annonce pour la finale

Publié par Thomas le 15 décembre 2022 à 10:16

Mercredi soir, après la qualification magique de l' Equipe de France en finale du Mondial, Didier Deschamps a annoncé le retour de deux joueurs.

Ils l’ont fait, les Bleus ont validé hier soir leur ticket pour la finale de la Coupe du monde, la deuxième en 4 ans, après leur succès 2-0 contre le Maroc. Dans une ambiance électrique, l’ Equipe de France est parvenue à ouvrir le score d’entrée sur une reprise pleine d’opportunisme de Théo Hernandez (5e) avant que Randal Kolo Muani ne vienne enterrer les espoirs marocains quelques minutes après son entrée en jeu (79e). Une performance à mettre au crédit des joueurs, mais aussi et surtout de Didier Deschamps, qui a su s’adapter aux deux forfaits de dernière minute, d'Adrien Rabiot et Dayot Upamecano.

Absents de la séance d’entraînement la veille de la rencontre, les deux internationaux n’ont finalement pas été alignés face aux Lions de l’Atlas hier soir, remplacés par Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté. Si le joueur de Liverpool a tenu son rang avec panache en défense centrale, en ce qui concerne l’entrejeu, l’absence d’Adrien Rabiot s’est davantage fait ressentir, malgré une prestation plutôt convaincante de Fofana. Le milieu de la Juventus affichait jusqu’alors une maîtrise et une tranquillité balle au pied bienfaitrice, qui permettait aux Bleus d’assurer le liant entre la défense et l’attaque. Mais les supporters peuvent souffler, l’ancien Parisien devrait bien être de retour face à l’Argentine pour la finale dimanche.

Equipe de France : Deschamps annonce le retour de Rabiot et Upamecano

Interrogé après la victoire des siens contre le Maroc hier soir, Didier Deschamps a tenu à rassurer sur l’état de santé de ses deux absents. Malade depuis quelques jours et annoncé forfait hier pour la demi-finale, Adrien Rabiot devrait assurer son rang contre l’Albiceleste de Lionel Messi dimanche prochain tout comme son compère de la défense, Dayot Upamecano. « Est-ce qu’ils seront aptes dimanche ? Normalement oui. Upamecano oui. Rabiot, si tout va bien. Il reste encore quatre jours, il devrait être disponible », a déclaré le sélectionneur tricolore. De quoi entrevoir un onze type en finale, pour aller décrocher une troisième étoile historique sur le maillot.