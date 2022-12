ASSE : Enfin des nouvelles rassurantes à Saint-Etienne avant Troyes

Publié par ALEXIS le 15 décembre 2022 à 16:03

Après le match amical ASSE-Ajaccio, Peuple-Vert fait le point sur les blessés stéphanois, à deux jours de la dernière rencontre test contre Troyes.

L’ ASSE a été battue par l’AC Ajaccio (0-1), lors du match amical qui a opposé le club de Ligue 2 à celui de Ligue 1, mercredi, à Mallemort (Bouches-du-Rhône). L’équipe stéphanoise était privée de plusieurs joueurs blessés, lors de cette rencontre test face à l’ACA. Selon les explications de Laurent Batlles, dans le média Poteaux Carrés, « Abdoulaye Bakayoko s'est fait mal à la cheville et Sergi Palencia au mollet ». Le gardien de but Etienne Green, lui, souffrait de douleurs dorsales.

« Quant à Thomas Monconduit, il est toujours plus ou moins en récupération, en réathlétisation pour essayer de revenir », avait indiqué l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Après la défaite des Verts face aux Acéistes, le média spécialisé a fait le point sur les blessés de l’équipe de Laurent Batlles. Cela avant le dernier match de préparation des Stéphanois contre l'ESTAC, samedi à 16h à Besançon.

ASSE : Rien de grave pour Monconduit et Bakayoko

D’après le site web d'actualité de Sainté, le staff technique et médical de l' ASSE n’a pas souhaité prendre de risque pour Thomas Monconduit, « qui enchaîne les courses afin de réintégrer le groupe au plus vite ». Concernant Abdoulaye Bakayoko (touché à la cheville), il n’y a « rien de grave. Aucune raison de s'alarmer, il s'agit là encore d'une précaution prise par le staff », selon la source, qui assure que Laurent Batlles et son staff n’ont pas voulu prendre de risque avec le jeune défenseur central.

Au sujet de Sergi Palencia, absent aussi à Mallemort, le site internet n’a pas d’informations complémentaires sur lui, à part la blessure au mollet évoquée par le coach des Verts. Le défenseur espagnol est cependant poussé vers la porte de sortie, à six mois de la fin de son contrat à l’ ASSE. Tout comme Etienne Green, très convoité en Angleterre, dans son pays natal. Il faut indiquer que le club ligérien cherche un gardien de but cet hiver, en prévision du transfert du portier britannique de 22 ans.