PSG Mercato : 25M€, Campos tient une opportunité en or au milieu

Publié par JEAN-LUC D le 15 décembre 2022 à 22:33

Alors que la priorité du PSG est de recruter un nouveau défenseur central, Luis Campos serait prêt à sauter sur une opportunité en or au milieu de terrain.

Malgré les renforts de Vitinha, Fabian Ruiz, Renato Sanches et Carlos Soler, le Paris Saint-Germain pourrait encore accueillir un nouvel élément au milieu de terrain dans les semaines à venir. En effet, le Daily Mirror confirme ce jeudi que le Paris SG fait partie de la liste de plusieurs clubs européens qui veulent s’attacher les services du jeune milieu de terrain, Ibrahima Bamba.

Titulaire indiscutable au Vitoria Guimarães, avec notamment 14 titularisations toutes compétitions confondues cette saison, le joueur de 20 ans dispose d'une clause libératoire fixée à 25 millions d'euros. Même s’il assure être heureux au Portugal, et malgré un contrat courant jusqu'en 2026, Ibrahima Bamba pourrait faire l’objet d’un transfert durant le marché des transferts de janvier. Selon le tabloïd britannique, la direction de Vitoria Guimarães envisagerait de plus en plus cette éventualité. Mais le PSG devrait s’attendre à une réelle concurrence sur cette piste.

PSG Mercato : Ibrahima Bamba entre Arsenal et le Paris SG

Auteur de solides prestations sous les couleurs de Vitoria Guimarães, Ibrahima Bamba fait rêver plusieurs formations plus ambitieuses. À en croire le Daily Mirror, outre le Paris Saint-Germain, Arsenal serait également intéressé par le profil du jeune international italien, tout comme l’Atalanta Bergame et Villarreal. Avec les blessures récurrentes de l’international ghanéen, Thomas Partey, le manager des Gunners, Mikel Arteta, serait prêt à passer à l’offensive pour Bamba dès l’ouverture du mercato hivernal qui s’annonce.

En course pour le titre de champion d’Angleterre, le technicien espagnol redoute que son effectif soit trop juste pour tenir la distance face à Manchester City dans la seconde partie de saison. Le milieu de terrain défensif de Guimarães pourrait ainsi faire l’objet d’une grosse bataille entre le Paris SG et le club londonien dans les semaines à venir.