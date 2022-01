ASSE Mercato : C'est fait, Sainté tombe d'accord avec un international !

Publié par Thomas le 31 janvier 2022 à 15:01

Tout s'accélère à l'AS Saint-Etienne. Après Enzo Crivelli, attendu dans la Loire ce lundi, l' ASSE s'empresse de boucler une signature en défense.

ASSE Mercato : Un latéral donne son feu vert à Sainté

Défaits hier en Coupe de France 1-0 contre la modeste équipe de Bergerac, Saint-Etienne connaît un dernier jour de mercato pour le moins douloureux. Ce lundi, les Verts sont toujours dans l’attente d’une arrivée en défense, au poste de latéral. Après les récents échecs avec Colin Dagba et Clément Michelin, Pascal Dupraz pourrait enfin acter la venue d’un latéral de haut niveau. Et justement, c’est du côté du championnat portugais que l’ ASSE pourrait frapper un joli coup cet hiver.

Comme l’avance le média WorldTransfers7, l’ AS Saint-Etienne travaillerait d’arrache-pied pour enrôler ce lundi l’international malien Falaye Sacko. Sous contrat jusqu’en juin 2024 au Vitoria Guimarães, actuellement 6e du championnat portugais, le joueur de 26 ans serait ouvert à un départ vers la Loire et aurait même donné son accord à Pascal Dupraz. Actuellement à la CAN avec les Aigles, Sacko a disputé 13 rencontres de championnat cette saison pour un but inscrit. Le latéral droit arriverait sous la forme d'un prêt de 6 mois avec option d'achat, comme le dévoile Saber Desfarges ce lundi sur Twitter.

Quelles signatures ce lundi à Sainté ?

Après avoir déjà recruté cinq joueurs cet hiver, les dirigeants stéphanois se montrent déterminés à enrôler un ou deux renforts en plus afin de parfaire un effectif agonisant depuis le début de saison. Alors qu’une rumeur venue d’Espagne annonce l’arrivée imminente de Mathieu Peybernes (Almería) à l’ ASSE, c’est du côté de l’attaque que les Verts devraient connaître une arrivée de taille.

Après de très nombreuses pistes comme Jean-Philippe Mateta, Vedat Muriqi, Robert Beric ou plus récemment Bafétimbi Gomis, Saint-Etienne devrait acter dans les prochaines heures la signature de Enzo Crivelli, ancien joueur des Girondins de Bordeaux et du SM Caen. L’attaquant français a résilié, d’un commun accord, son contrat avec Antalyaspor, où il était prêté cette saison. Le joueur devrait prolonger son contrat avec Basaksehir en Turquie, pour ensuite rejoindre les rangs de Pascal Dupraz en prêt de 6 mois.