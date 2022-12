OM Mercato : Marseille en contact avancé pour un milieu marocain

Publié par Timothée Jean le 15 décembre 2022 à 18:33

À la recherche de nouveaux renforts cet hiver, la direction de l’ OM est passée à la vitesse supérieure pour un milieu de terrain marocain.

Comme l’a récemment indiqué Pablo Longoria, l’ OM sera très actif lors du prochain mercato hivernal. Le club phocéen compte profiter de cette fenêtre de transferts pour étoffer ses postes les plus défaillants, à commencer par l’entrejeu. Et pour enrichir ce secteur de jeu, les Marseillais ont des vues sur une sensation de la Coupe du monde, en la personne de Sofyan Amrabat.

Auteur de prestations remarquables avec le Maroc lors du Mondial au Qatar, le milieu de terrain de 26 ans n’est pas certain de poursuivre son aventure avec la Fiorentina. Et pour cause, plusieurs clubs européens s’activent déjà en coulisse pour boucler sa signature dès cet hiver. D’ailleurs, selon les informations du Corrière Fiorantino, la direction de l’ OM a intensifié ces dernières heures ses contacts avec le club toscan afin de trouver un dénouement positif dans ce dossier.

OM Mercato : Sofyan Amrabat a déjà une préférence pour son avenir

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille semblent déterminés à boucler sa signature au plus vite. Et si un transfert de Sofyan Amrabat à l’ OM venait à se confirmer, il s'agirait alors de sa première expérience en Ligue 1. Après des débuts aux Pays-Bas, l’international marocain a rebondi du côté du FC Bruges, en Belgique, avant de partir en Italie où il a évolué au Hellas Vérone et de rejoindre la Fiorentina. Après plusieurs saisons passées en Serie A, le principal concerné ne s’oppose pas à l’idée de découvrir un nouveau championnat. Les Marseillais espèrent ainsi le convaincre de rebondir en France.

Sauf que le joueur a déjà une préférence pour sa future destination. À l’issue de la défaite du Maroc face à l’Equipe de France, Sofyan Amrabat a clairement affiché son admiration pour la Liga espagnole, où l’Atlético Madrid souhaite l’attirer. Il a expliqué qu’il était un grand fan du style de jeu prôné par Diego Simeone. Les Colchoneros disposent d’un sérieux avantage pour sa signature, contrairement à l’ OM. Liverpool, Tottenham ou encore le PSG qui seraient aussi sur ses traces, ce qui risque de faire grimper les enchères pour son transfert. La Fiorentina attendrait pas moins de 40 millions d'euros pour se séparer de son joueur, dont le bail expire en juin 2024.