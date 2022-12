PSG Mercato : Officiel, le Real assène un terrible coup au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 15 décembre 2022 à 18:03

C’est terminé pour le PSG et son rêve d’avoir dans ses rangs le nouveau Neymar. Le Real Madrid est parvenu à convaincre Endrick, le prodige de Palmeiras.

À seulement 16 ans et placé dans le collimateur de plusieurs grands clubs d’Europe, notamment le Real Madrid, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Atlético Madrid, Arsenal et Manchester United, Endrick a finalement tranché pour son avenir. Après avoir fait ses premiers pas avec l’équipe A de Palmeiras il y a quelques semaines, le jeune attaquant brésilien va poser ses valises chez les Merengues.

Malgré les nombreuses tentatives des dirigeants parisiens, l’international brésilien des moins de 20 ans a préféré rejoindre ses amis Vinicius Junior et Rodrygo dans la capitale espagnole. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le champion d’Europe en titre va signer un chèque de 72 millions d’euros pour finaliser l’opération, soit 60 millions d'euros, bonus compris, plus 12 millions d'euros supplémentaires liés aux taxes imposées par le fisc espagnol. L’affaire est d’ores et déjà bouclée puisque le club madrilène a sorti un communiqué officiel annonçant la prochaine arrivée du natif de Brasilia.

PSG Mercato : Endrick attendu à Madrid pour sa visite médicale avec le Real

Sous contrat jusqu’en 2026, Endrick va quitter son club formateur pour rejoindre les rangs du Real Madrid dès l’été 2024 et sa majorité. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le champion de Liga en titre a annoncé, ce jeudi, avoir trouvé un accord avec Palmeiras, la famille du joueur et la société détentrice de ses droits pour son transfert. Le jeune compatriote de Neymar est désormais attendu à Madrid pour passer sa visite médicale avec la Maison-Blanche.

« Le Real Madrid CF, la Sociedade Esportiva Palmeiras, Endrick et sa famille ont conclu un accord selon lequel le joueur pourra rejoindre le Real Madrid à sa majorité en juillet 2024. Jusque-là, Endrick poursuivra sa formation au SE Palmeiras. Le joueur se rendra à Madrid dans les prochains jours pour visiter les installations de notre club », a écrit le club du président Florentino Pérez. Un terrible coup dur pour le Paris SG qui croyait en ses chances pour Endrick.