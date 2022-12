Equipe de France : Un plan anti-Messi ? Deschamps répond

Publié par Enzo Vidy le 16 décembre 2022 à 12:50

À deux jours de la finale de la Coupe du monde entre l'Equipe de France et l'Argentine, Didier Deschamps s'est exprimé sur un possible plan anti-Messi.

La finale se rapproche de plus en plus pour Didier Deschamps et l'Equipe de France. Dimanche à 16h, les Bleus défieront l'Argentine dans le but de conserver leur titre de 2018 en Russie. Après avoir difficilement battu le Maroc mercredi soir, c'est l'Albiceleste de Lionel Messi qui va essayer de barrer la route des Tricolores. Pour le numéro 10 argentin, c'est la dernière occasion de remporter le seul trophée qui manque à son palmarès, à savoir une Coupe du monde. Depuis le début du tournoi, Lionel Messi marche sur l'eau et a déjà inscrit 5 buts. Homme fort de l'Argentine, il aura à cœur de porter son pays vers la gloire absolue dimanche prochain, et il est légitime de se demander s'il ne serait pas nécessaire de faire quelque chose tactiquement parlant pour bloquer le petit lutin argentin.

Equipe de France : Deschamps n'exclut pas de préparer quelque chose contre Messi

Interrogé en conférence de presse à propos de Lionel Messi et son influence sur le jeu de l'Albiceleste, Didier Deschamps sait qu'il faudra lui laisser le moins d'espaces possible : "Messi est vraiment étincelant dans ce tournoi. Il y a quatre ans, c'était différent. Il avait joué avant-centre contre nous et ce n'était pas ce que j'avais prévu à l'époque. Il est plus dans une doublette aujourd'hui, avec une vraie liberté et il touche beaucoup de ballons. Il est très en forme physiquement. Un plan anti-Messi ? On va essayer de limiter son influence comme les Argentins voudront tenter de limiter l'influence de certains de mes joueurs." Il est donc fort probable que le sélectionneur des Bleus envisage de préparer quelque chose pour éteindre Lionel Messi, même si la mission s'annonce bien compliquée au vue de la forme actuelle du joueur parisien.