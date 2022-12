Coupe du monde : La France, le PSG et le Qatar ont-ils acheté la finale ?

Publié par Gary SLM le 16 décembre 2022 à 10:33

La France, le PSG et le Qatar ont-ils acheté la finale de la Coupe du monde 2022 dans laquelle les Bleus affrontent l’Argentine.

La Coupe du monde au Qatar est fortement dominée par le football français. Les Bleus de Didier Deschamps ont battu le Maroc en demi-finale, mercredi, et défieront donc dimanche l'Argentine. Plusieurs footballeurs évoluant en Ligue 1 ont participé à ce mondial. Pour la finale, Lionel Messi, qui évolue au PSG en Ligue 1, sera le leader offensif de son pays, l'Argentine. La star du peuple argentin a pratiquement tout gagné dans sa carrière de footballeur, sauf le titre mondial. Âgé de 35 ans, il sait que l'édition 2022 de cette compétition a de fortes chances d’être la dernière de sa carrière.

Le PSG a-t-il promis la Coupe du monde à Léo Messi ?

De l’autre côté, Kyllian Mbappé, lui aussi joueur français évoluant en Ligue 1, au PSG, comme Lionel Messi, veut glaner la deuxième Coupe du monde de sa jeune carrière. C’est ce match qui annonce un duel à distance entre ces deux stars du foot français, provoquant sans doute les rumeurs qui circulent sur le compte de la France et du PSG, où évoluent les deux attaquants, et le Qatar, propriétaire de l’équipe parisienne et pays organisateur de la Coupe du monde.

Pour le quotidien catalan El Periodico, pas de doute, la France, le Qatar et le PSG se sont associés pour acheter la finale de la Coupe du monde à la FIFA. Une grave accusation qui montre que les médias catalans n’ont pas encore totalement digéré le débouchage de Lionel Messi au FC Barcelone. Il n'est pourtant pas difficile d'ouvrir les yeux pour constater que les Bleus ont largement un niveau au-dessus des autres équipes qui ont participé à cette compétition, même s'il faut reconnaître que leur match face au Maroc a été d'un niveau assez faible malgré la victoire.

Là encore, l'Equipe de France monte son niveau selon l'adversaire et le match contre l'Angleterre le démontre. Si l'Argentine l'emporte dimanche face à la France, certains diront que le Paris SG avait promis ce titre à Léo Messi au moment de le convaincre de rejoindre ses rangs. Si la France s'offre son troisième titre, la même rumeur évoquera les dessous de la prolongation du contrat de Kylian Mbappé.