Coupe du monde : Espagne, un taulier prend sa retraite internationale

Publié par Enzo Vidy le 16 décembre 2022 à 15:50

Après une élimination difficile en huitième de finale de la Coupe du monde, un taulier de l'Espagne prend sa retraite internationale.

L'histoire en Sergio Busquets et l'Espagne est définitivement terminée. Après 143 sélections en quasiment 15 ans avec la Roja, le milieu espagnol a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale ce vendredi. Durant tout ce chemin qu'il aura parcouru avec l'Espagne, Sergio Busquets aura remporté la Coupe du monde 2010 ainsi que l'Euro 2012. Il fait également partie des joueurs espagnols les plus capés de l'histoire.

C'est sur son compte Instagram que le milieu barcelonais a pris la parole pour annoncer la nouvelle. "Je tiens à vous annoncer qu'après presque 15 ans et 143 matchs, le moment est venu pour moi de faire mes adieux à l'équipe nationale. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné sur ce long chemin." Lors de la dernière Coupe du monde, Sergio Busquets n'a pas été étincelant, à l'image de son équipe qui s'est fait éliminer dès les huitièmes de finale par le Maroc au bout de la séance des tirs au but.

Coupe du monde : Espagne, du beau monde pour succéder à Sergio Busquets

Si cette retraite internationale de la part de Sergio Busquets est évidemment une grande perte pour l'Espagne, il y a du beau monde pour lui succéder. En effet, la Roja possède un milieu de terrain incroyable avec notamment le duo Pedri-Gavi, tous deux agés de 20 et 18 ans, et qui sont considérés comme étant les futurs de la sélection espagnole. Durant le Mondial, les deux pépites étaient les plaques tournantes de cette équipe, créant de multiples occasions grâce à leur justesse technique de très haut niveau. Évoluants au FC Barcelone, Pedri et Gavi sont devenus indispensable dans l'équipe barcelonaise, et devraient continuer à progresser dans les années à venir pour peut-être devenir les dignes successeurs de Xavi et Iniesta.