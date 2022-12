ASSE Mercato : Laurent Batlles défend deux recrues de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 16 décembre 2022 à 19:03

Laurent Batlles, entraîneur de l’ ASSE, a défendu deux recrues estivales qu’il a eu sous ses ordres à Troyes et qu’il a fait venir à Saint-Etienne.

Le début de saison catastrophique de l’ ASSE a vite remis en cause le recrutement de la direction stéphanoise. Le club ligérien a recruté au moins 7 nouveaux joueurs lors du mercato estival. Trois d’entre eux sont des joueurs que Laurent Batlles a dirigé à l’ESTAC. Il s’agit de Dylan Chambost (milieu offensif), Lenny Pintor (ailier gauche) et Jimmy Giraudon (défenseur central). Mais le rendement de ces recrues de l’AS Saint-Etienne pendant la première partie de la saison n’est pas du tout satisfaisant.

En 10 matchs disputés en Ligue 2, Dylan Chambost a marqué 1 but et délivré 2 passes décisives. Quant à Pintor, il a inscrit un but et offert une passe décisive en 11 apparitions en championnat. Concernant Jimmy Giraudon (13 titularisations), il a fait partie de la mauvaise défense des Verts, qui a concédé 28 buts en 15 matchs. En tout cas les recrues de l’ ASSE n’ont pas été à la hauteur des attentes du club ligérien. Et la 20e place de Ligue 2 le justifie assez bien.

ASSE Mercato : Laurent Batlles trouve des excuses à Chambost et Giraudon

Malgré tout, Laurent Batlles accorde une circonstance atténuante à deux de ces protégés : Dylan Chambost (25 ans) et Jimmy Giraudon (31 ans). « Jimmy, vous le connaissez autant que moi, il a dû se faire violence. Il a joué 6 ans à Troyes donc on lui laissait peut-être davantage le bénéfice du doute. Ici, on n’a pas le temps ! Dylan Chambost s’est bien sûr vite fondu dans le club, mais il s’est blessé en début de saison. Il a dû forcer, car on avait peu de monde, mais ça l’a pénalisé. Je dirai donc que pour les deux, les débuts sont mitigés », a-t-il expliqué dans L’Est-Éclair, à dix jours de la reprise du championnat. Toutefois, il a bon espoir que l'équipe de l' ASSE sera plus performante lors de la dernière ligne droite de l'exercice. « On sait qu’ils connaissent le haut de tableau de Ligue 2, donc quand ça ira mieux, cela passera par les performances de chacun. »