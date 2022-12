ASSE : Laurent Batlles rassure avant la reprise du championnat

Publié par ALEXIS le 16 décembre 2022 à 11:33

Avant le dernier match amical de l’ ASSE contre Troyes, samedi, Laurent Batlles s’est montré rassurant sur la deuxième partie de la saison.

Laurent Batlles reconnaît certes que l’ ASSE a fait un début de saison catastrophique, mais il est certain que son équipe va s’en sortir lors de la deuxième partie de la saison, qui démarre le 26 décembre, lors d’un déplacement à Annecy. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne pense avoir bien mis à profit la longue trêve internationale pour se préparer. Il est également réconforté dans son idée par le fait que plusieurs joueurs blessés en début et pendant la saison sont de retour, plus affutés. « La coupure a fait énormément de bien. On avait des blessures, des suspensions, des choses contre nous lors des derniers matchs. La trêve a permis de couper, de ne plus être dans une forme de négativité et de repartir sur une nouvelle façon de voir les choses », a confié Laurent Batlles, à L'Est-Éclair.

ASSE : Laurent Batlles, « on va tenter de repartir sur de bonnes bases »

Sanctionnée en fin de saison dernière, l’ ASSE a entamé la Ligue 2 avec 3 points en moins et 4 matchs à huis clos à Geoffroy-Guichard. Des facteurs qui n’ont pas du tout aidé les Verts. Surtout qu’ils étaient déjà fragilisés par la relégation et ont renouvelé presque entièrement leur équipe. Les Stéphanois sont derniers du championnat après 15 journées de championnat, mais leur coach estime que son équipe repart sur une nouvelle base, après un mois et demi de pause qui a été très bénéfique pour ses joueurs.

« À Saint-Étienne, avec la descente, des joueurs ont vécu un traumatisme. Les débuts n’ont pas été faciles avec les 4 matchs à huis clos, les 3 points de pénalité, 20 départs, dont certains sur le tard […] . On va tenter de repartir sur de bonnes bases, un nouveau championnat. J’ai dit aux joueurs que c’était un peu comme une année Covid : il reste 23 matchs et il faut performer sur ces 23 matchs », a rassuré le patron du staff technique de l' ASSE.