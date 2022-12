OM Mercato : Un obstacle pour Sampaoli dans le dossier Gerson

Publié par Ange A. le 17 décembre 2022 à 02:13

Nouveau coach du FC Séville, Jorge Sampaoli pousse pour la venue de Gerson au club andalou. Le milieu brésilien est sur le départ à l’OM.

Juste un an après sa signature à l’Olympique de Marseille, Gerson est déjà sur le départ. Le milieu de terrain est loin d’être ravi de sa situation. Titulaire indiscutable sous Jorge Sampaoli, il n’est plus qu’un simple remplaçant depuis l’arrivée d’Igor Tudor. Ancien club de l’international auriverde, Flamengo pousse pour le retour de Gerson. Mais le club carioca est loin de pouvoir répondre aux exigences de Marseille et espère un rabais. De son côté, le milieu de terrain espère toujours un départ et s’entraîne en marge du reste du groupe depuis qu’il a repris les entraînements. Outre Flamengo, le FC Séville suit la situation du milieu de 25 ans avec intérêt. Ancien coach de Marseille, Jorge Sampaoli souhaite l’attirer en Andalousie. Mais il se frotte à un obstacle.

OM Mercato : Ce qui coince pour Sampaoli dans le dossier Gerson

Le FC Séville doit d’abord boucler un départ avant de passer à l’offensive pour Grerson. Arrivé du Real Madrid l’été dernier, Isco est poussé vers la sortie. L’ancien milieu espagnol se serait notamment embrouillé avec Monchi, l’influent directeur sportif des Rojiblancos. Raison pour laquelle son départ est attendu en Andalousie. Pour remplacer le milieu espagnol, Jorge Sampaoli espère donc une signature de son ancien poulain à Marseille.

Un départ d’Isco pourrait également permettre à Séville de renflouer ses caisses et financer la venue du milieu de l’ OM. Surtout que Marseille ne compte pas faire une braderie après avoir claqué 20 millions d’euros (hors bonus) pour signer l’international auriverde l’été dernier. Reste maintenant à savoir si celui-ci va se relancer sous les ordres du technicien argentin en rejoignant Séville. Réponse dans les prochaines semaines à l’occasion du mercato hivernal.