Stade Rennais Mercato : 40M€, une opération record prévue au SRFC

Publié par JEAN-LUC D le 17 décembre 2022 à 14:48

Le Stade Rennais pourrait battre son record sur le montant d’un transfert lors du prochain été. Une grosse opération serait dans les tuyaux au SRFC.

Arrivé en provenance du Dinamo Zagreb en août 2021 contre un chèque de 12 millions d’euros, Lovro Majer est déjà considéré par beaucoup d’observateurs comme le « nouveau Luka Modric » au regard de son style de jeu et de sa justesse balle au pied. Après une demi-finale de Coupe du Monde disputée aux côtés de son mentor, l’international croate de 24 ans est entré dans une nouvelle dimension avec ses performances au Qatar.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, le Stade Rennais ne pourra pas retenir son milieu de terrain assez longtemps. D’autant que de grands clubs européens sont à ses trousses selon les propos de son agent. Des courtisans qui pourraient même permettre au SRFC de battre son record au niveau du montant récupéré dans une vente lors des périodes de recrutement de 2023.

Stade Rennais Mercato : Le clan Majer ouvre la porte à un départ du SRFC

Profitant d’une interview accordée à Tuttomercatoweb, Marco Busiello a fait le point sur la situation de son poulain. Selon le représentant de Lovro Majer, plusieurs grands clubs européens sont d’ores et déjà sur les rangs pour s’attacher les services du natif de Zagreb, notamment en Italie. Et alors que la Juventus Turin serait la candidate la plus chaude en ce moment, le représentant de Majer a clairement ouvert la porte à un départ dans les prochains mois, mais pas cet hiver.

« Lovro est destiné à reprendre l'héritage de Modric et en France, avec le maillot de Rennes, il se débrouille très bien. Je pense qu'il est maintenant prêt pour passer un nouveau cap. Dès le mois de janvier ? En théorie non, car les clubs se passent difficilement de joueurs aussi importants en janvier », a confié Marco Busiello, qui a dévoilé le prix de son client.

« Je ne pense pas que Rennes acceptera des offres à moins de 35-40 millions d’euros : plusieurs appels sont également venus d’Angleterre, on verra. Pour son style de jeu, la Liga et la Bundesliga sont probablement les championnats idéaux pour passer un nouveau cap », a-t-il ajouté. Avec Lovro Majer, le SRFC pourrait donc battre le record de 37,5 millions d’euros du transfert d’Ousmane Dembélé à Dortmund durant l’été 2016.