Dans la foulée de la signature de Nemanja Matic à Rennes, le Stade Rennais a trouvé un accord, en vue d'un autre gros transfert.

Mercato Stade Rennais : Nemanja Matic débarque à Rennes

Le Stade Rennais a réussi un joli coup sur le marché, lundi, en recrutant Nemanja Matic à l’AS Rome pour 2 millions d’euros. Qualifié pour la Ligue Europa, le club breton se donne les moyens de faire une belle campagne européenne. Ancien joueur de Chelsea, du Benfica Lisbonne, de Manchester United et évidemment de la Roma, le milieu de terrain de 35 ans est une bonne pioche pour le SRFC. Vainqueur du championnat portugais, triple champion d’Angleterre avec Chelsea, finaliste de l’Europa League à trois reprises, l’international serbe (48 sélections) totalise près de 600 matchs au plus haut niveau. « Son expérience européenne hors norme va rejaillir sur l’ensemble du Stade Rennais », se sont réjouis les Rouge et Noir.

Accord entre le SRFC et Wolfsburg pour le transfert de Lovro Majer

Après l’arrivée de la star Nemanja Matic, l’équipe de Bruno Genesio a bouclé le transfert de Lovro Majer. Il va rejoindre le WVfL Wolfsburg en Bundesliga. D’après les révélations de L’Équipe, « le Stade Rennais et Wolfsburg ont trouvé un accord, ce mardi, pour le transfert de Lovro Majer en Allemagne ». Le transfert du milieu de terrain de 25 ans a été conclu autour de 30 M€ (en plus de 5 M€ de bonus), selon le quotidien sportif « Il devrait rallier l'Allemagne dans les prochaines heures, afin de satisfaire aux traditionnels tests médicaux », a indiqué la source.

L’international croate (21 sélections) quitte ainsi Rennes où il avait débarqué en aout 2021, en provenance du Dimano Zagreb, dans son pays natal. Il était la priorité de son compatriote, Niko Kovac, l'entraineur des Loups. Rappelons que le club breton a transféré Lesley Ugochukwu (milieu défensif, 19 ans) à Chelsea, le 1er aout, pour le même montant.