France-Argentine : Da Fonseca pessimiste pour Lionel Messi

17 décembre 2022

Le commentateur de BeIN Sports Omar Da Fonseca a donné un avis défavorable à l'Argentine de Lionel Messi pour la finale du Mondial au Qatar.

Qui de la France ou de l'Argentine remportera le Mondial 2022? Si les spécialistes du ballon rond sont partagés, ce n'est pas le cas de certaines personnalités des Bleus. Le champion du monde 1998 avec l'Équipe de France, David Trezeguet avait fait parler de lui à la suite de ses déclarations auprès de la chaîne TyC Sports. L'ancien attaquant franco-argentin a souhaité la victoire de Lionel Messi pour le récompenser de sa grande carrière.

Si le choix n'est pas du tout passé auprès des supporters tricolores, un autre ex-Bleu a également créé la polémique : André-Pierre Gignac. L'ancien buteur de l'Équipe de France, remplaçant presque héroïque durant la finale de l'Euro 2016 France-Portugal, a répondu aux propos de David Trezeguet. Il a partagé sa décision, précisant lui aussi que Messi « mérite de gagner la Coupe du Monde ». De quoi rajouter de l'huile sur le feu à un jour de la grande finale. Mais les Argentins ne sont également pas tous confiants pour leur équipe.

Omar Da Fonseca voit les Bleus largement favoris face à l'Argentine de Messi

C'est le cas d'Omar Da Fonseca, également franco-argentin et commentateur pour la chaîne BeIN Sports. Connu pour être un grand fan de Lionel Messi, il n'a pourtant pas donné sa faveur au prodige de l'Albiceleste. Bien au contraire. Son analyse de la finale face à la France lui donne des sueurs froides. Da Fonseca voit les Bleus largement favoris : « Vous ne pouvez pas nier que la France est largement, et je pèse mes mots, archi-favorite. […] Si on enlève Messi, dites-moi quel Argentin peut arriver aux chevilles des Français du point de vue maturité, expérience, connaissance de l'événement » a-t-il confié à RMC.

Pour en arriver au stade de la finale, l'Argentine et la France ont réalisé deux parcours pas si différents en terme de difficulté. L'Albiceleste s'est d'abord sortie d'un énorme bourbier en phase de poules avant d'éliminer progressivement l'Australie, les Pays-Bas puis la Croatie. De leur côté, les Tricolores ont terminé premiers de leur groupe, avant de sortir la Pologne, l'Angleterre et le Maroc en demi-finale. La France peut viser un deuxième titre de champion du monde d'affilée après 2018. Ce qui serait une première depuis le doublé du Brésil en 1962.