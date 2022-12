RC Lens Mercato : Le Racing fixé pour une pépite de l'ASSE

Publié par Dylan le 18 décembre 2022 à 13:02

Le RC Lens prépare sereinement son mercato hivernal avec plusieurs pistes. L'une d'entre elles devrait connaître un dénouement dans les prochains jours.

Le RC Lens réalise une excellente première partie de saison. Deuxième du championnat de Ligue 1, le club artésien réalise des débuts rêvés avec 36 points dans sa besace. Un bilan somptueux qui récompense une équipe régulière dans les derniers exercices. Après leur remontée dans l'élite à l'été 2020, les Sang-et-Or ont obtenu la septième place en 2021 puis en 2022. Le tout en ayant lutté jusqu'au bout pour une qualification en Coupe d'Europe.

Franck Haise, le coach du Racing a désormais prévenu ses joueurs pour cette saison. « On ne s'est jamais fixé de limite depuis qu'on est revenu en Ligue 1. Si on peut lutter (pour l'Europe) et terminer le plus haut, on ne va pas s'en priver » a-t-il lancé lors de l'annonce des objectifs du club. Avec 9 points d'avance sur les places non-qualificatives pour l'Europe, le RC Lens devrait à nouveau entretenir le rêve en seconde moitié de saison.

Pisté par le RC Lens, Saïdou Sow fixé sur son sort à l'ASSE

Afin de conserver toutes ses chances de jouer l'Europe en 2023, le RC Lens étudie quelques pistes en vue du mercato hivernal. Après avoir prolongé son gardien Jean-Louis Leca, une autre bonne nouvelle pourrait arriver dans le Nord. Selon les informations du journal Le Progrès, Saïdou Sow devrait être fixé sur son sort à l'ASSE lundi. Indésirable, sa situation intéresse fortement Franck Haise et sa direction qui privilégirait un prêt avec option d'achat.

Le défenseur central de 20 ans garde une expérience intéressante en Ligue 1 avec 28 matchs disputés entre août 2020 et juillet 2022. Il n'a pu toutefois empêcher la descente en Ligue 2 des Verts, actée en barrages contre l'AJ Auxerre fin mai. Si le joueur pourrait se plaire à Lens, il est également suivi par trois autres clubs de Ligue 1 d'après la même source : Angers SCO, le FC Nantes et le RC Strasbourg. Rien n'est donc encore acté pour le Racing.