RC Lens Mercato : Le RCL officialise une signature !

Publié par Enzo Vidy le 16 décembre 2022 à 16:50

À deux semaines du mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, le RC Lens vient d'officialiser une signature.

Arrivé au RC Lens en 2018, Jean Louis-Leca a longtemps été considéré comme le meilleur gardien de Ligue 2. Lors de la saison 2018-2019, le gardien de but Sang et Or va disputer 19 matchs de championnat sans encaisser le moindre but. La saison suivante, il joue 27 matches de championnat, et contribue grandement à la montée en Ligue 1 du RC Lens.

Pour son retour dans l'élite avec le RCL, l'ancien joueur de Bastia dispute quasiment toutes les rencontres de championnat et fait une très bonne saison avec ses coéquipiers en accrochant une belle 7e place. L'année dernière, Jean-Louis Leca aura la confiance de Franck Haise pendant la majorité de la saison, mais sera coupable de quelques erreurs. Cet été, le RC Lens est allé chercher Brice Samba du côté de Nottingham Forest, reléguant Jean-Louis Leca sur le banc des remplacant.

RC Lens Mercato : Jean-Louis Leca prolonge d'une saison au RCL

Si l'on en croit les informations publiées par La Voix du Nord, Jean-Louis Leca aurait prolongé d'une saison avec le RC Lens. En effet, le deuxième gardien du RCL se serait mis d'accord avec ses dirigeants pour une prolongation jusqu'en juin 2024. C'est une très bonne nouvelle pour le RCL, qui avait peur de voir son gardien quitter le club gratuitement à l'issue de la saison, en juin prochain. Cette signature permet à Franck Haise de conserver une doublure pour Brice Samba, car les nouvelles autour du troisième gardien lensois, Wuilker Farinez, ne sont pas bonnes. En effet, le portier Sang et Or s'est blessé aux ligaments croisés en juin dernier, et semble encore bien loin d'un retour à la compétition.