Stade Rennais Mercato : Le SRFC fixe son tarif pour Lovro Majer !

Publié par JEAN-LUC D le 18 décembre 2022 à 13:32

Selon son agent, Lovro Majer pourrait quitter le Stade Rennais pour au moins de 35 à 40 millions d’euros. Mais le SRFC serait plus gourmand pour son joueur.

Profitant d’une interview accordée à Tuttomercatoweb, Marco Busiello, l'agent de Lovro Majer, s'est confié sur l’avenir du milieu de terrain du Stade Rennais. Évoquant la rumeur liant l’international croate de 24 ans à la Juventus Turin, il a notamment avoué avoir reçu plusieurs appels de plusieurs grands clubs européens pour son protégé.

« Lovro est destiné à reprendre l'héritage de Modric et je pense qu'il est maintenant prêt pour un nouveau départ, pour passer un cap. Il a beaucoup d'admirateurs en Italie, mais je ne pense pas que Rennes acceptera des offres à moins de 35-40 M€. Il y a eu pas mal d'appels. Ils sont également venus d'Angleterre, mais la Liga et la Bundesliga sont probablement les ligues idéales pour faire un nouveau bond en avant. » Toutefois, le club breton se montrerait beaucoup plus exigeant pour l’ancien milieu du Dinamo Zagreb.

Stade Rennais Mercato : Lovro Majer disponible pour 60M€ ?

Recruté pour 12 millions d’euros en août 2021 en provenance du Dinamo Zagreb, Lovro Majer n’est pas à vendre. Surtout après avoir prolongé son contrat en octobre dernier jusqu’en juin 2027. Toutefois, selon les informations divulguées ces dernières heures par le quotidien catalan Mundo Deportivo, le SRFC pourrait se laisser convaincre par un chèque compris entre 50 et 60 millions d’euros pour laisser partir Majer.

Intéressé par le profil du protégé de Bruno Genesio, l’Atlético Madrid envisagerait de lancer une offensive dès cet hiver en réinvestissant une partie de l’argent récolté dans la future vente de Joao Félix. Le Stade Rennais pourrait donc battre son record de vente avec l’éventuel transfert de Lovro Majer. Outre les Colchoneros, la Juventus Turin, le Real Madrid et des clubs de Bundesliga et de Premier League seraient également en lice pour le numéro 21 du SRFC.