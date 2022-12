PSG Mercato : C’est confirmé, Joao Félix a choisi le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 15 décembre 2022 à 16:33

Annoncé sur le départ du côté de l’Atlético Madrid, où sa relation avec Diego Simeone n’est plus au beau fixe, Joao Félix aurait choisi de rejoindre le PSG.

Ce n’est plus un secret. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Joao Félix va quitter l’Atlético Madrid cet hiver ou l’été prochain. Lors de l'assemblée de la Liga à Doha, Miguel Angel Gil Marín, le propriétaire des Colchoneros, a confirmé à TVE et au quotidien AS que le milieu offensif portugais de 23 ans a réclamé son départ de Madrid.

« Il est le plus grand transfert que le club ait fait. Je pense qu'il peut joueur au plus haut niveau mondial, mais pour des raisons qu'il ne faut pas dire maintenant, sa relation avec Diego Simeone n'est pas bonne et sa motivation aussi. Le plus raisonnable serait de penser à un départ, même si j'adorerais qu'il reste. Mais ce n'est pas sa volonté. Il ne veut pas rester au club », a confié le dirigeant espagnol il y a quelques jours. Ce jeudi, Gianluca Di Marzio a apporté des précisions sur la situation actuelle du Golden Boy 2019.

PSG Mercato : Joao Félix « veut jouer pour le Paris SG »

Très introduit dans le monde des transferts de joueurs, Gianluca Di Marzio jouit d’une excellente réputation. La parole du journaliste italien est donc prise au sérieux. Dans une interview accordée à Soccernews, le spécialiste mercato de Sky Sports rapporte que malgré l’intérêt réel d’Arsenal, Joao Félix aurait d’ores et déjà fait son choix et ne devrait pas rejoindre les rangs des Gunners. Placé dans les plans de Luis Campos pour venir renforcer le secteur offensif du Paris Saint-Germain, le compatriote de Cristiano Ronaldo serait déjà très emballé par cette opportunité d’évoluer aux côtés de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

« Je ne pense pas que Joao Felix ira à Arsenal, car il veut jouer pour le Paris Saint-Germain. L'Atletico Madrid ne veut pas du tout s'en débarrasser et demande 130-140 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain serait l'option évidente s'il quitte l'Atletico Madrid », a expliqué le journaliste italien. À la recherche d’un attaquant supplémentaire pour donner plus de liberté à Mbappé sur le terrain, le PSG pourrait donc accueillir l’ancien prodige du Benfica durant l’hiver.