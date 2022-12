LOSC : Une décision unanime à Lille sur le prochain mercato

Publié par ALEXIS le 19 décembre 2022 à 10:20

Le LOSC a une idée claire sur le mercato hivernal. À la suite d'Olivier Létang, Paulo Fonseca a évoqué cette question. Il est en phase avec le président.

La semaine dernière, Olivier Létang, président du LOSC, a fixé le cap concernant le mercato hivernal. Il a clairement indiqué que le club nordiste ne sera pas actif sur le marché des transferts de janvier, mais restera seulement attentif à de potentiels coups. « Avec Paulo (Fonseca) nous ne sommes pas fans de réintégrer des joueurs dans un effectif. On est bien évidemment en éveil par rapport au marché, mais on a actuellement un groupe de qualité. On ne peut pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs. On est très content de l’effectif que nous avons aujourd’hui », a-t-il déclaré dans Le 11 Lillois. La tendance est confirmée par l’entraîneur de Lille. Il assure qu’il est en accord total avec la direction des Dogues sur la question du mercato hivernal.

« Je dois admettre qu’en général, je n’aime pas le mercato d’hiver. J’ai un bon groupe avec des joueurs sérieux, qui travaillent. Je n’aime pas les changements en cours de saison. On reste attentif si un joueur avec plein de qualités peut nous apporter quelque chose et vraiment nous aider », a-t-il expliqué dans La Voix des Sports.

LOSC : Paulo Fonseca décide de faire confiance à ses joueurs

Paulo Fonseca a décidé de faire plus confiance aux jeunes joueurs de Lille. À commencer par le gardien de but Lucas Chevalier (21 ans), titulaire lors des 9 derniers matchs du LOSC en Ligue 1, avant la trêve de la Coupe du monde 2022. « Nous avons Lucas (Chevalier) qui est devenu important dans l’équipe et on sait que ce n’est pas facile de s’imposer au poste de gardien quand on est jeune », a souligné l’entraîneur des Dogues, alors que Léo Jardim est annoncé sur le départ.

Paulo Fonseca compte aussi sur Carlos Baleba (milieu de terrain,19 ans), à qui il prédit un bel avenir comme Chevalier. « Je n’ai aucun doute pour lui, il sera un grand joueur s’il continue de travailler. En ce moment, on a Alan Virginius (ailier, 20 ans) qui arrive. Il y a de la concurrence à son poste, mais il se montre. Leny Yoro a seulement 16 ans et c’est déjà un grand talent. Il va jouer plus », a annoncé le technicien portugais.